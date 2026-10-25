Storm blaast bouwmateriaal van flat Den Haag, meerdere auto's zwaar beschadigd

Door de harde wind zijn zondagavond meerdere bouwplaten van het dak van een appartementencomplex in Den Haag gewaaid. De platen, waaronder isolatiemateriaal, kwamen terecht op geparkeerde auto's aan het Jacob Jordaensplein. Zeker twee voertuigen liepen flinke schade op aan onder meer de voorruit en motorkap. De hulpdiensten moest eraan te pas komen om de situatie veilig te stellen.

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De brandweer kwam ter plaatse om te controleren of er nog meer materiaal naar beneden kon vallen. Verschillende losgeraakte platen werden verwijderd en op de grond gelegd om verdere schade te voorkomen.

Straat afgesloten

Vanwege het gevaar van vallende bouwdelen is de straat tijdelijk afgesloten. De betrokken woningcorporatie is op de hoogte gebracht van het incident.

Er wordt nog onderzocht wie verantwoordelijk is voor de losgeraakte bouwplaten en wie ervoor moet zorgen dat de situatie definitief veilig wordt gemaakt.