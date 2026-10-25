Grote zoekactie naar vermiste watersporter op woeste zee bij Scheveningen

Voor de kust van Scheveningen is zondagmiddag een grote zoekactie gestart naar een vermiste watersporter. De persoon, vermoedelijk een surfer of kitesurfer, raakte mogelijk in de problemen op zee tijdens storm Boelo. Meerdere reddingsboten en een helikopter zijn ingezet om de vermiste te vinden. Ondanks de harde wind en de invallende duisternis gaat de zoektocht voorlopig door.

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De watersporter werd rond 14.00 uur als vermist opgegeven. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden richt de zoektocht zich op het gebied tussen Kijkduin en de pier van Scheveningen. Daar is de vermiste voor het laatst gezien.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is met meerdere reddingsboten uitgerukt. Het gaat om boten uit Scheveningen, Katwijk aan Zee, Noordwijk aan Zee en Ter Heijde. Ook een helikopter van de kustwacht zoekt vanuit de lucht naar de vermiste watersporter.

Zoekactie gaat door ondanks storm

De omstandigheden op zee zijn zondag bijzonder zwaar door storm Boelo. Vooral langs de kust staat een harde tot stormachtige wind. Toch blijven de hulpdiensten zoeken nu het donker wordt. Volgens de veiligheidsregio gaat de zoekactie door "tot het echt onmogelijk wordt".