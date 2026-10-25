OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote zoekactie naar vermiste watersporter op woeste zee bij Scheveningen

Vermissing

Vandaag, 18:36

Link gekopieerd

Voor de kust van Scheveningen is zondagmiddag een grote zoekactie gestart naar een vermiste watersporter. De persoon, vermoedelijk een surfer of kitesurfer, raakte mogelijk in de problemen op zee tijdens storm Boelo. Meerdere reddingsboten en een helikopter zijn ingezet om de vermiste te vinden. Ondanks de harde wind en de invallende duisternis gaat de zoektocht voorlopig door.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De watersporter werd rond 14.00 uur als vermist opgegeven. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden richt de zoektocht zich op het gebied tussen Kijkduin en de pier van Scheveningen. Daar is de vermiste voor het laatst gezien.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is met meerdere reddingsboten uitgerukt. Het gaat om boten uit Scheveningen, Katwijk aan Zee, Noordwijk aan Zee en Ter Heijde. Ook een helikopter van de kustwacht zoekt vanuit de lucht naar de vermiste watersporter.

Zoekactie gaat door ondanks storm

De omstandigheden op zee zijn zondag bijzonder zwaar door storm Boelo. Vooral langs de kust staat een harde tot stormachtige wind. Toch blijven de hulpdiensten zoeken nu het donker wordt. Volgens de veiligheidsregio gaat de zoekactie door "tot het echt onmogelijk wordt".

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Boelo is eerste officiële storm van het seizoen in ons land
Extreem weer
Boelo is eerste officiële storm van het seizoen in ons land
Verzwakte bomen bezwijken door Boelo: schade op meerdere plekken
Extreem weer
Verzwakte bomen bezwijken door Boelo: schade op meerdere plekken
KNMI waarschuwt met code geel voor zware windstoten tot 100 km/u
Extreem weer
KNMI waarschuwt met code geel voor zware windstoten tot 100 km/u
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.