Verzwakte bomen bezwijken door Boelo: schade op meerdere plekken

Ondanks dat het net geen echte storm was, heeft Boelo best nog flink huisgehouden. Op verschillende plekken in het land is er schade, met name door omgevallen bomen. De droogte van deze zomer heeft veel gevolgen gehad door de staat van veel bomen.

Zo viel een boom op een rijdende auto in Amsterdam, waarbij de bestuurder gewond raakte. Dat gebeurde zaterdagavond laat om 23.26 uur aan de Molenaarsweg. De boom kwam volgens een correspondent ter plaatse op de bestuurderskant van het voertuig terecht. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Tijdens het bergen van de zwaar beschadigde auto viel nog een tweede boom om.

Tekst gaat door onder de foto van de boom tegen de woning in Rijnsburg