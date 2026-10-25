Zon breekt door met wat buien, zware wind blijft tot maandag

Het KNMI waarschuwt nog tot maandag voor harde windstoten. Zondagochtend breiden zware windstoten zich uit over de kustprovincies. Verder breekt vanaf deze ochtend wel de zon door, vooral in het zuiden van het land.

Met name in het noordoosten komen ook enkele buien voor. Deze middag neemt die buienkans wat verder toe en ook op meer plaatsen. In het noordoosten is er ook kans op onweer. Het zuidwesten lijkt nagenoeg droog te blijven. Code geel blijft voorlopig nog van kracht in het noordwesten vanwege zware windstoten. Verder waait het sowieso stormachtig aan zee, windkracht 8. De temperatuur ligt tussen de 12 en de 14 graden.

Verder opklaringen

Zondagavond en komende nacht komen in het noorden en noordoosten eerst nog enkele buien voor, maar geleidelijk trekken die weg in de loop van de nacht. Er zijn verder opklaringen. De temperatuur daalt naar 7 tot 11 graden. De wind neemt geleidelijk af, maar is aan zee nog hard, kracht 7 met in het noordwesten aan de kust zware windstoten.

Maandag valt er nog een bui in het noordoosten, maar verder is het enige tijd droog en laat de zon zich van tijd tot tijd zien.

Temperatuur stijgt weer

Maandagmiddag neemt de bewolking steeds meer toe vanuit het zuidwesten en vanaf de tweede middaghelft gaat het licht regenen vanuit het zuidwesten. De temperatuur loopt op naar 13 a 14 graden bij een matige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest.

Dinsdag zitten we in zachte lucht met af en toe zon. Later op de dag valt er wat regen. De temperatuur bereikt een graad of 17, maar in het zuiden kan het zelfs een graad of 19 worden. Vanaf woensdag volgen een serie droge dagen met geregeld zon. De temperatuur gaat iets omlaag, maar met 14 tot 16 graden blijft het zacht voor eind oktober.

KNMI waarschuwt voor zware windstoten

Het KNMI waarschuwt voor aanhoudende zware windstoten in de kustprovincies tot in de nacht van zondag op maandag. Zondagochtend breiden zware windstoten zich uit over de kustprovincies. In de middag bestaat er vooral in het noordelijk kustgebied een kleine kans op zeer zware windstoten, met name tijdens buien.

In het zuidwestelijk kustgebied verdwijnen de zware windstoten op zondagavond. In het noordelijk kustgebied kunnen zware windstoten tot in de nacht van zondag op maandag aanhouden. In de kustgebieden kan dat oplopen tot windstoten van 90 kilometer per uur, bij de Wadden zelfs 100 kilometer per uur.