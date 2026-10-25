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Boelo is eerste officiële storm van het seizoen in ons land

Extreem weer

Vandaag, 14:12

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Tussen 11:00 en 12:00 vandaag kwam het op Vlieland officieel tot storm. De windmeter registreerde gedurende een uur gemiddeld windkracht 9, een belangrijke voorwaarde om van een officiële storm te kunnen spreken, aldus meteoroloog Robert de Vries.

Ook deze middag komt het daar geregeld tot stormkracht. Het is alweer een jaar geleden dat het voor het laatst tot storm kwam in ons land. Op 24 oktober 2025 hadden we te maken met storm Benjamin. Daarmee verliep de afgelopen winter opvallend rustig. Voor het laatst kwam het in 2002 voor dat we een jaar lang geen officiële storm hadden.

Voorwaarde

Om van een officiële storm te kunnen spreken, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De gemiddelde windsnelheid moet gedurende één uur windkracht 9 bereiken op een KNMI-meetstation op land. Dat komt neer op minimaal 75 km/u. Zodra het gemiddelde oploopt naar 89 km/u, spreken we van een zware storm, windkracht 10.

Windstoten die veel hogere snelheden bereiken, tellen niet mee. Het gaat echt om de gemiddelde windsnelheid over een heel uur.

Wanneer het vaakst storm?

Er wordt vaak gedacht dat het in de herfst het vaakst tot storm komt, maar als je naar de cijfers kijkt, blijkt dat niet waar te zijn. November, december, januari en februari zijn gemiddeld gezien de maanden waarin het het vaakst stormt. Januari steekt er met de meeste stormdagen bovenuit.

In de zomer komt het niet vaak tot een officiële storm, maar als het gebeurt, kan dat meteen grote schade veroorzaken. De bomen staan dan namelijk nog volop in het blad en vangen daardoor veel wind.

Straalstroom

De reden dat we in de winterperiode het vaakst storm hebben, heeft onder andere te maken met een sterke straalstroom. Dat is als het ware een langgerekte 'rivier' van hoge windsnelheden op ongeveer 10 kilometer hoogte. De straalstroom kan soms snelheden van honderden kilometers per uur bereiken.

Dat dit fenomeen in de winterperiode zo sterk kan worden, komt door de grote temperatuurtegenstellingen tussen de koude Noordpool en het warmere zuiden. In de zomer zijn deze tegenstellingen minder groot, waardoor de straalstroom doorgaans ook minder sterk is.

Code geel

Het blijft zondag nog een tijd onstuimig met een stormachtige wind aan de kust en kans op zware windstoten. Daarvoor geldt ook nog code geel tot zeker in de avond. Een nieuwe officiele storm staat voorlopig even niet in de verwachting.

Door Robert de Vries

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