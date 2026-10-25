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Tientallen vluchten geschrapt op Schiphol door harde wind

Tientallen vluchten geschrapt op Schiphol door harde wind

Reizen

Vandaag, 09:56

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Op Schiphol zijn zondag tientallen vluchten geannuleerd vanwege de harde wind. Vooral vluchten van KLM worden getroffen, maar ook easyJet en Lufthansa schrappen vluchten. Door de weersomstandigheden zijn niet alle start- en landingsbanen beschikbaar, waardoor minder vliegtuigen kunnen vertrekken en landen.

Volgens een woordvoerder van Schiphol zorgt de harde westenwind voor beperkingen op de luchthaven. Luchtvaartmaatschappijen passen daarom hun vluchtschema's aan.

"Luchtvaartmaatschappijen passen hun vluchtschema hierop aan. Reizigers moeten rekening houden met annuleringen en vertragingen", aldus de woordvoerder. Het gaat vooral om Europese bestemmingen zoals Madrid, Londen en Warschau. Volgens KLM gaat het om 149 geannuleerde vluchten van en naar Schiphol.

Eerder al geannuleerd

Reizigers worden door hun luchtvaartmaatschappij rechtstreeks geïnformeerd over de status van hun vlucht.

Ook vrijdag en zaterdag zorgde de harde wind al voor problemen op Schiphol. KLM annuleerde op beide dagen tientallen vluchten vanwege de weersomstandigheden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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