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Weer deze week: eerst 19 graden, daarna meer zon en kouder

Weerbericht

Vandaag, 07:15

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De nieuwe week begint wisselvallig, maar er is ook ruimte voor de zon. De komende dagen wordt het eerst nog zacht, voordat de temperaturen langzaam dalen. Dat meldt weervrouw Laura Osinga.

Maandagochtend valt er nog een bui in het noordoosten, maar verder blijft het enige tijd droog en laat de zon zich af en toe zien. In de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten steeds verder toe. In de tweede helft van de middag gaat het vanuit het zuidwesten licht regenen. De temperatuur loopt op naar 13 à 14 graden bij een matige tot krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Dinsdag zitten we in zachte lucht met af en toe zon. Later op de dag valt er wat regen. De temperatuur bereikt ongeveer 17 graden, maar in het zuiden kan het zelfs zo'n 19 graden worden.

Meer zon, maar ook lagere temperaturen

Vanaf woensdag wordt het weer een stuk stabieler door de komst van een hogedrukgebied. Daardoor blijven de meest actieve storingen bij ons vandaan en laat de zon zich geregeld zien. De temperatuur daalt langzaam naar 13 tot 15 graden. In de eerste week van november koelt het verder af en moeten we het in de middag doen met 10 à 11 graden.

Door Redactie Hart van Nederland
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