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Fietser overleden nadat boom op hem valt tijdens storm in Amsterdam

Ongeluk

Vandaag, 19:36

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Een fietser is zondag aan het einde van de middag om het leven gekomen nadat een boom op hem was gevallen in Amsterdam. Het slachtoffer werd op de Sloterweg in stadsdeel Nieuw-West aangetroffen, meldt stadsomroep AT5. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer voor de man betekenen.

De politie kreeg aan het einde van de middag een melding dat een man met zijn fiets onder een omgewaaide boom lag. Het incident gebeurde op de Sloterweg, ter hoogte van het Velodrome. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek de fietser al te zijn overleden.

Identiteit nog onbekend

De politie doet onderzoek naar het incident. Over de identiteit van het slachtoffer wil een woordvoerder vanwege het lopende onderzoek nog niets bekendmaken.

Zondag trekt storm Boelo over het land, die met name in de kustprovincies zware windstoten met zich meebrengt. Op verschillende plekken in het land heeft het onstuimige weer geleid tot omgevallen bomen en stormschade.

Door Redactie Hart van Nederland
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