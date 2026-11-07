CDA-leider Bontenbal: belastingplan zonder meerderheid is onverantwoord

CDA-leider Henri Bontenbal noemde het tijdens het CDA-congres opnieuw een risico om het belastingplan zonder meerderheid naar de Eerste Kamer te sturen. Hij zei de komende dagen alles op alles te zetten om alsnog voldoende steun te krijgen. Volgens Bontenbal is het anders "onverantwoord" om het plan door te zetten."

Volgens Bontenbal was het minderheidskabinet een kans om tot een andere politieke cultuur te komen, waarin meer wordt samengewerkt. Hij hoopt de komende dagen op die samenwerking van de hele Tweede Kamer om brede steun voor het belastingplan te krijgen. Meerdere oppositiepartijen hebben al laten weten het plan niet te steunen.

Premier Jetten gaf vrijdag tijdens de persconferentie aan eerst de steun in de Eerste Kamer veilig te willen stellen, voordat de Tweede Kamer stemt over het belastingplan. Bekijk de video hierboven.

Dinsdag duidelijkheid?

De CDA-leider noemde in zijn toespraak 50PLUS en de ChristenUnie als partijen die zich constructief hebben opgesteld in de gesprekken met het kabinet. Hij zei ook dat hij wil kijken welke voorstellen andere partijen inbrengen. Die partijen, zoals PRO en Volt aan de linkerkant en JA21, SGP en BBB aan de rechterkant, hebben al regelmatig aangegeven wat ze willen in gesprekken met het kabinet.

Bontenbal hoopt dat er dinsdag al duidelijkheid is over welke voorstellen en wijzigingen van het belastingplan een meerderheid gaan krijgen. "Maar dat zal wel last minute worden op donderdag." Op donderdag stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. "Ik houd er niet van als het op het laatste moment aankomt."

'Met iedereen in gesprek'

De komende dagen gaat Bontenbal er alles aan doen om een brede meerderheid voor het belastingplan te vinden in de Tweede en de Eerste Kamer. "Daarvoor ga ik met iedereen in gesprek. Van links tot rechts." Bontenbal heeft het liefst dat de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hetzelfde stemmen. "We willen niet in elkaars pijn zitten." Hij zei zaterdag dat het in het uiterste geval echter wel kan voorkomen.