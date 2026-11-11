OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

VVD dreigt met coalitiebreuk na belastingdeal: 'Zo moeten we niet samenwerken'

Beleid

Vandaag, 20:00

Link gekopieerd

Als D66 en het CDA het amendement van PRO en Volt voor het belastingplan steunen, weet de VVD niet of de partij verder kan in de coalitie. Dat zei vicepremier Dilan Yeşilgöz (VVD) na urenlang beraad.

Zij benadrukte nogmaals dat de deal tussen de andere twee coalitiepartijen en de linkse oppositiepartijen tegen het coalitieakkoord ingaat en dat de VVD erdoor is "overvallen". D66 en het CDA onderhandelden tot diep in de nacht met PRO en Volt, en lichtten de VVD woensdagochtend in over hun besluit. "Zo moeten we niet samenwerken", zei ze daarover.

Yeşilgöz wil een "fundamentele reset" van de samenwerking als D66 en het CDA vasthouden aan hun deal. Wat dat precies inhoudt, zei ze niet. "Dat zult u ook aan D66 of het CDA moeten vragen, of aan premier Rob Jetten die deze coalitie moet leiden."

'Nog nooit vertoond'

De VVD-leider noemt het "nog nooit vertoond" dat een coalitie verdeeld stemt over dergelijke kwesties. Evenwel besloten de drie coalitiepartners vorige week samen om elkaar hier ruimte in te geven, omdat het anders niet mogelijk zou zijn om tot een deal met de oppositie te komen over het belastingplan. De coalitie heeft oppositiepartijen nodig om aan een meerderheid te komen, zowel in de Tweede als de Eerste Kamer.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

D66 en CDA akkoord met afgezwakt belastingvoorstel van PRO en Volt
Beleid
D66 en CDA akkoord met afgezwakt belastingvoorstel van PRO en Volt
Premier Jetten stelt belastingplan vóór klimaattop en blijft in Nederland
Beleid
Premier Jetten stelt belastingplan vóór klimaattop en blijft in Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.