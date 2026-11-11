Halbe Zijlstra verwacht vertrek VVD uit kabinet: 'Dolk in de rug'

Oud-VVD-minister Halbe Zijlstra verwacht dat de VVD uit het kabinet stapt na een belastingdeal tussen coalitiepartijen D66 en CDA en oppositiepartijen PRO en Volt. Bij Nieuws van de Dag noemt hij het akkoord een 'flinke dolk in de rug van de VVD'. "Dan heb je eigenlijk maar één conclusie te trekken."

D66 en CDA hebben met PRO en Volt een akkoord bereikt over het belastingplan. De twee coalitiepartijen willen een voorstel voor een miljonairsbelasting steunen. In ruil daarvoor krijgt het volledige belastingplan steun van de twee oppositiepartijen.

V erhoudingen binnen de coalitie flink onder druk

Volgens Zijlstra zet de deal de verhoudingen binnen de coalitie flink onder druk. De oud-minister verwacht daarom dat de VVD uit het kabinet zal stappen.

Donderdagmiddag stemt de Tweede Kamer over het belastingplan en de ingediende wijzigingsvoorstellen. Een meerderheid van de Kamer wil eerst het debat heropenen, zodat ook het aangepaste voorstel van PRO en Volt kan worden besproken.