Scheurtjes in rechts bondje? JA21 is onduidelijk over samenwerking met BBB en SGP

Het is onzeker of JA21 in de Eerste Kamer blijft vasthouden aan de samenwerking met BBB en SGP over het belastingplan van het kabinet. De drie partijen hadden eerder afgesproken gezamenlijk op te trekken, maar de Eerste Kamerfractie van JA21 laat in het midden of die afspraak blijft staan. Op de vraag of de partij vasthoudt aan het rechtse bondje, klinkt het antwoord: 'Gaan we zien.'

JA21, BBB en SGP vormen samen een belangrijke factor bij de stemming over het belastingplan. Met hun steun kan het kabinet een meerderheid krijgen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. In ruil daarvoor stellen de partijen eisen op het gebied van asiel, medisch-ethische kwesties en stikstof. Ook willen ze lastenverlichting voor werkenden en vermogenden.

De partijleiders Joost Eerdmans (JA21), Chris Stoffer (SGP) en Henk Vermeer (BBB) benadrukten eerder dat het "samen uit, samen thuis" is. Daarmee maakten ze het voor het kabinet lastiger om afzonderlijk steun te krijgen van de partijen.

Mogelijke uitweg voor kabinet

De onduidelijkheid bij JA21 is opvallend, omdat Eerdmans herhaaldelijk heeft benadrukt dat de samenwerking ook in de Eerste Kamer moet gelden.

Binnen de coalitie bestaat de hoop dat de drie partijen elkaar toch loslaten. Als JA21 in de Eerste Kamer bereid is anders te stemmen dan BBB en SGP, kan dat het kabinet een uitweg bieden.

De VVD zou daarmee de gewenste steun op rechts kunnen krijgen, terwijl D66 en CDA mogelijk afspraken kunnen maken met PRO en Volt.

De tijd begint ondertussen te dringen. Donderdag stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Volgende maand is de Eerste Kamer aan zet.