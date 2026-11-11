VVD-kiezers zijn er klaar mee: bijna 80 procent wil uit kabinet

Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de VVD uit het kabinet moet stappen vanwege de omstreden belastingdeal die D66 en CDA met oppositiepartijen hebben gesloten. Wel is er onder de Nederlanders brede steun voor de inhoud van die deal. Dat blijkt uit flitsonderzoek van het Hart van Nederland Panel. Vooral onder VVD-kiezers is de roep om een vertrek uit het kabinet groot.

Maar liefst 63 procent van de ondervraagden vindt dat de VVD uit het kabinet moet stappen. Een kwart (25 procent) wil dat de partij blijft en 12 procent heeft geen mening. Onder mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2025 op de VVD stemden, wil zelfs 79 procent dat de partij vertrekt.

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Meerderheid steunt belastingdeal

De ruzie draait om een akkoord waarbij onder meer hogere belastingen op inkomsten uit vermogen en het aanpakken van belastingvoordelen moeten zorgen voor lagere belastingen op werk. Een meerderheid van 54 procent vindt dat een goed plan. Ruim een derde (34 procent) is tegen en 12 procent heeft geen mening.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz liet na urenlang overleg weten dat het onzeker is of haar partij in het kabinet kan blijven als de belastingdeal doorgaat. Bekijk haar reactie in de video hierboven.

Vooral onder kiezers van GroenLinks-PvdA (89 procent) en D66 (79 procent) is de steun voor de deal groot. Ook een meerderheid van de CDA-kiezers (68 procent) staat achter de plannen. VVD-kiezers zijn juist uitgesproken tegen: 68 procent vindt het een slecht plan, tegenover 21 procent die het steunt.

Ook bij de achterban van andere rechtse partijen is de weerstand groter dan de steun. Van de PVV-kiezers vindt 48 procent de deal slecht en 39 procent goed. Bij JA21 is dat 57 tegenover 35 procent en bij FVD 56 tegenover 28 procent.

VVD-kiezers voelen zich gepasseerd

De boosheid onder VVD-stemmers blijkt ook uit de open reacties op het onderzoek. Vooral het feit dat D66 en CDA zonder de VVD een akkoord sloten, valt bij sommigen verkeerd.

"D66 en CDA zouden niet misstaan in De Verraders. Met zulke coalitiepartners heb je geen oppositie nodig!", schrijft een VVD-kiezer. Een ander reageert: "Ik ben ondernemer en voel me echt genaaid door Pro, CDA en D66".

Ook uit de cijfers blijkt dat D66 en CDA vaker verantwoordelijk worden gehouden voor de politieke ruzie dan de VVD. Volgens 38 procent van de ondervraagden ligt de schuld vooral bij D66 en CDA. Een kleinere groep van 29 procent wijst juist naar de VVD. Nog eens 27 procent vindt dat alle drie de coalitiepartijen ongeveer evenveel schuld hebben. De overige 6 procent heeft geen mening.

Maar er zijn ook mensen die juist de VVD de schuld geven. "De VVD heeft de crisis zelf veroorzaakt door tijdens de formatie PRO uit te sluiten", schrijft een deelnemer. Een ander vindt dat de partijen vooral moeten stoppen met ruziemaken: "De partijen denken te veel aan hun eigen standpunten en vergeten dat ze moeten regeren en dat betekent elkaar tegemoet komen en open met elkaar blijven overleggen!"