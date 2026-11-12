LIVE - Debat over belastingdeal: spanningen binnen coalitie lopen op

Het belooft een spannende dag te worden in Den Haag. Hebben we na vandaag nog een kabinet of kunnen we binnenkort weer naar de stembus? De Tweede Kamer debatteert donderdagochtend verder over het belastingplan van het kabinet. Aanleiding is een akkoord dat D66 en CDA hebben gesloten met oppositiepartijen PRO en Volt. Ook premier Rob Jetten schuift aan bij het debat. Het debat begint om 10.15 uur en is de hele dag online te volgen via Hart van Nederland.

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Na het debat stemmen de Kamerleden over de voorgestelde aanpassingen aan het belastingplan. Vervolgens wordt ook over het definitieve plan gestemd.

VVD voelt zich buitenspel gezet

D66 en CDA hebben buiten coalitiegenoot VVD om een deal gesloten met PRO en Volt. Die partijen steunen het belastingplan. In ruil daarvoor komt er een miljonairsbelasting. Voor de VVD is die belasting onverteerbaar.

Als D66 en het CDA het amendement van PRO en Volt voor het belastingplan steunen, weet de VVD niet of de partij verder kan in de coalitie. Dat zei vicepremier Dilan Yeşilgöz (VVD) woensdagavond na urenlang beraad in eigen geledingen.

Zij gaf nogmaals aan dat de deal tussen de andere twee coalitiepartijen en de linkse oppositiepartijen tegen het coalitieakkoord ingaat en dat de VVD erdoor is "overvallen". D66 en CDA onderhandelden tot diep in de nacht met PRO en Volt en lichtten de VVD woensdagochtend in over hun besluit. "Zo moeten we niet samenwerken", zei ze daarover.

'Fundamentele reset'

Yeşilgöz hoopt dat de twee andere coalitiepartijen niet voor het amendement van PRO en Volt stemmen. Gebeurt dat wel, dan komt er een "fundamentele reset" van de samenwerking met die partijen.

D66 en CDA hebben al gezegd dat ze niet ingaan op de eis van de VVD en tijdens de stemming het amendement van de oppositiepartijen zullen steunen.

Klaver hoopt dat kabinet overeind blijft

PRO-leider Jesse Klaver hoopt dat het kabinet de crisis overleeft. Volgens hem verdient Nederland het om een kabinet te hebben. Hij vraagt zich af of de VVD daadwerkelijk nieuwe verkiezingen wil vanwege een belastingverhoging voor vermogenden. "Nederland mag blij zijn dat we iets meer vragen van rijke mensen. Dat past volgens mij ook heel goed bij de VVD die ik ooit kende, namelijk dat je opkomt voor werkende mensen."

0:26 Klaver hoopt dat kabinet coalitiecrisis overleeft

Met de deal willen PRO en Volt ervoor zorgen dat werkende Nederlanders bijna een miljard euro minder belasting betalen. Dat moet onder meer worden betaald door het hoogste tarief in de vermogensbelasting te verhogen en een constructie met erf- en schenkbelasting op papier aan te pakken.