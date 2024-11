Veel kritiek op Schoof en ministers verwacht tijdens debat over onrust Amsterdam

De Tweede Kamer gaat in debat met premier Dick Schoof en ministers David van Weel (Justitie en Veiligheid) en Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) over het geweld tegen supporters van Maccabi Tel Aviv in Amsterdam vorige week. De bewindslieden kunnen kritiek uit alle richtingen verwachten. Die kan zowel gaan over hun leiderschap na de onrust als de toon die het kabinet koos om het geweld af te keuren.

Het woord antisemitisme viel al snel toen vrijdagochtend de berichten binnenkwamen dat jongens op scooters de Israëlische supporters hebben belaagd. De Israëlische ambassade in Nederland zei dat het geweld herinnerde aan de "donkerste geschiedenis van Europa", verwijzend naar de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Het geweld leidde tot een golf van verontwaardigde reacties in binnen- en buitenland. Zelfs de Amerikaanse president Joe Biden sprak er schande van.

Terug naar Nederland

Hoewel Schoof meteen die vrijdagochtend belde met zijn Israëlische ambtgenoot Benjamin Netanyahu (zie bovenstaande video), besloot hij niet te vertrekken uit Boedapest, waar de premier een informele EU-top bijwoonde. Later die dag reisde hij alsnog vervroegd terug naar Nederland om die avond in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Amsterdam.

De premier zou deze week eigenlijk bij de klimaattop in Azerbeidzjan zijn, maar heeft die reis afgezegd om de nasleep van de gebeurtenissen in Amsterdam. Dinsdag heeft Schoof Joodse en andere maatschappelijke organisaties ontvangen in het Catshuis om te spreken over antisemitisme. Hij herhaalde na afloop dat hij het geweld zag als een uiting van een "integratieprobleem". De premier beloofde met een "stevig" plan tegen antisemitisme te komen.

Urgentie

PVV-leider Geert Wilders miste in de ochtend na de onrust "het gevoel van urgentie" bij het kabinet. Aan de andere kant van het politieke spectrum vindt DENK dat het kabinet weinig oog heeft voor wangedrag door Maccabi-supporters, die onder andere beledigende leuzen over Gaza zouden hebben gescandeerd en een Palestijnse vlag hebben verbrand. Ook het samenwerkingsverband van regionale moskeekoepels K7 spreekt van een "een selectieve houding bij politiek en media".

De gebeurtenissen worden niet alleen besproken in de Tweede Kamer. Het Europees Parlement houdt woensdag eveneens een spoeddebat hierover en de Amsterdamse gemeenteraad deed dat dinsdag al.

ANP