Politie verspreidt foto's van zwaarste geweldplegers Amsterdam

In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden getoond van vijf mannen die volgens de politie het zwaarste geweld hebben gepleegd van de 29 mensen die nu in beeld zijn rond de ongeregeldheden in Amsterdam. De verdachten waren geblurd te zien.

Als de mannen op de beelden zich niet melden, worden zij vrijdagavond herkenbaar getoond. De beelden van de overige 24 verdachten worden ook "op korte termijn" naar buiten gebracht, zij het in eerste instantie geblurd.

De politie spoorde door middel van videobeelden eerder al zes mannen op voor het geweld rond de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. Ook rond het voetbalduel hield de politie al mensen aan.

ANP Beeld: Opsporing Verzocht