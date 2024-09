'Om te zeggen dat het debat lekker ging? Nee. Het ging er af en toe stevig aan toe'

Ging het "lekker" donderdag in het debat? Niet echt, relativeert premier Dick Schoof een dag later, Dat ook het tweede grote debat met de Tweede Kamer "heftig" verliep, daar moet de minister-president naar eigen zeggen maar tegen kunnen. "Dat hoort er ook bij, dat is ook de democratie", relativeert hij een dag later. Maar om te "zeggen dat het lekker ging", dat zou niet kloppen. "Het ging er af en toe stevig aan toe."

De zogeheten Algemene Politieke Beschouwingen over de Prinsjesdag-plannen van het nieuwe kabinet werden donderdag urenlang beheerst door felle woordenwisselingen over de omgang van het kabinet met de rechtsstaat en met de Kamer zelf. Schoof verzuchtte in een onbewaakt ogenblik "Tjongejongejonge, werkelijk niet te geloven dit".

"Ach, ik ben ook maar een mens", verontschuldigt Schoof zich terugblikkend op die ontboezeming.

Irritatie

Er was "af en toe een stukje irritatie". Maar "het eindresultaat telt", benadrukte de premier bij aankomst voor de wekelijkse ministerraad. Hij maakte uit het debat op dat zijn kabinet een ruime meerderheid heeft voor de regeerplannen en de begroting.

