Premier Schoof verlaat eind deze maand het Torentje

Premier Dick Schoof zal eind augustus het Torentje verlaten, bevestigt hij in het programma Humberto à Paris. Op last van de brandweer moeten de werkruimte van de premier en het aangrenzende ministerie van Algemene Zaken worden verlaten, omdat het brandgevaarlijk is. Wel is er nog discussie over onder meer de informatiebeveiliging.

Burgemeester van Den Haag Jan van Zanen had de premier opgelegd de vertrekken aan het oude Binnenhof te verlaten, maar Schoofs ministerie wilde nog niet direct toezeggen dat ook te doen. Het pand van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar het departement van Schoof tijdelijk heen moet, bleek namelijk niet veilig genoeg voor het behandelen van staatsgeheimen.

Ondanks dat daar nog geen oplossing voor is, zegt Schoof al wel voor het einde van de maand verhuisd te zijn. "Ik ga uit het Torentje", zegt hij stellig.

Laatste bewoners

Schoof en zijn ambtenaren zijn nog de laatste bewoners van het Binnenhof, dat grondig wordt verbouwd. De Eerste en Tweede Kamer zijn al elders gehuisvest. Het lijkt erop dat de verbouwing eind 2028 klaar is, maar toenmalig minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) durfde dat in mei van dit jaar nog niet met zekerheid te zeggen.

ANP