Schoof: steun aan Oekraïne is onverminderd

De Nederlandse steun aan Oekraïne is wat premier Dick Schoof betreft "onverminderd". Dat liet de premier vrijdag weten na de ministerraad.

Als het gaat om de mogelijkheid dat Oekraïne achter de aanslag op de Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee zat, en de vermeende betrokkenheid van president Volodymyr Zelensky, wil Schoof de Duitse rechtszaken afwachten.

Minister van Financiën Eelco Heinen zal in de aanloop naar de begroting voor volgend jaar vooral "nee" verkopen aan zijn collega-kabinetsleden met wensen die geld kosten, zo is te zien in bovenstaande video.

"Het is belangrijk om de aanval van Rusland op Oekraïne te stoppen, in het belang van de veiligheid van Europa en Nederland", zegt Schoof. "Dat betekent dat de steun van Oekraïne in dat kader is."

ANP