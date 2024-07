Premier Schoof 'ontdooide al snel' bij eerste werkbezoek aan opvangcentrum voor thuislozen

Premier Dick Schoof heeft zijn eerste werkbezoek gehad bij inloopcentrum De Stadskamer in Doetinchem, waar thuislozen worden opgevangen. Het bezoek werd gekenmerkt door lof en warme woorden van de aanwezigen.

Volgens directeur-bestuurder Janneke Rijks oogde Schoof "licht zenuwachtig" bij aankomst, maar hij ontdooide al snel tijdens gesprekken met de bezoekers. "Hij was echt geïnteresseerd in de verhalen van onze mensen," aldus Rijks.

'Barre tijden'

Schoof sprak onder anderen met Bryan, een van de bezoekers, die aangaf "barre tijden" te hebben meegemaakt maar nu rust en steun vindt bij De Stadskamer. Bryan, die er momenteel stage loopt, omschreef Schoof als "aardig" en "empathisch".

Bezoekers waren vooral blij verrast dat Schoofs eerste werkbezoek aan een opvangplek voor thuislozen was. "Dat de minister-president even komt kijken hoe het hier gaat, vind ik heel bijzonder", zei bezoeker Ivar.

Bryan gaf toe dat hij Schoof nog niet goed kende, maar vond het positief dat de premier partijloos is en "gewoon neutraal" blijft. Andere aanwezigen deelden dit sentiment en hoopten dat Schoofs bezoek zou bijdragen aan minder "hoog-overbeleid" vanuit Den Haag voor kwetsbare groepen.

Geen politieke ervaring

Voordat hij minister-president werd, had Schoof geen politieke ervaring. Hij werkte decennialang als ambtenaar op diverse departementen in Den Haag, en was vlak voor zijn aanstelling de hoogste ambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het werkbezoek aan Doetinchem draaide verder om straatveiligheid, waarbij Schoof ook gesprekken voerde met wijkagenten op het politiebureau.

ANP