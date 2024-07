Premier Schoof: noodzakelijke maatregelen zullen genomen worden na aanslag op Trump

Premier Dick Schoof heeft zondag contact gehad met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over de aanslag op Donald Trump.

De NCTV en de inlichtingendienst monitoren de situatie in Nederland en als er noodzakelijke maatregelen nodig zijn dan worden die genomen, zei Schoof zondagmiddag tegen verzamelde pers bij het ministerie van Algemene Zaken. "Wij moeten er met elkaar voor zorgen dat politici hun werk vrij, ongestoord en veilig kunnen doen."

De premier gaf aan verder niks te kunnen zeggen over beveiligingsmaatregelen, omdat daar nooit mededelingen over gedeeld worden. PVV-leider Geert Wilders zei zondag op X dat hij meer veiligheidsmaatregelen voor bedreigde politici, zoals hijzelf, wil.

Lees ook: Dit weten we nu over de moordaanslag op Donald Trump Dit weten we nu over de moordaanslag op Donald Trump

Opgelucht

Schoof is opgelucht dat Trump de aanslag heeft overleefd, maar maakt zich zorgen over de veiligheid van politici. "Het is belangrijk dat we in Nederland het debat respectvol met elkaar voeren. Daar hoort geweld niet bij. Democratie is sterker dan geweld."

Schoof benadrukte dat hij het belangrijk vindt dat "we ons goed beseffen" wat er in Amerika is gebeurd. "Dat we natuurlijk absoluut niet willen dat dat in Nederland gebeurt. Tegelijkertijd kan je risico's nooit uitsluiten. En dan is het belangrijk om ook weer het statement te herhalen dat elke politicus, ongeacht politieke achtergrond, zijn werk vrij en veilig kan doen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP