Coalitietop opnieuw bijeen voor crisisoverleg: toekomst kabinet onzeker

De politieke kopstukken van D66, VVD en CDA zijn zondag opnieuw bijeengekomen op landgoed De Zwaluwenberg bij Hilversum. Daar praten ze voor de tweede dag op rij over de toekomst van het minderheidskabinet van premier Rob Jetten. Rond 11.10 uur waren alle zes de onderhandelaars aanwezig. Of de partijen dichter bij een oplossing zijn gekomen, is nog niet duidelijk.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Naast premier Jetten zijn ook vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) en de fractievoorzitters Jan Paternotte (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) aanwezig. Zaterdag begonnen de drie bewindspersonen eerst met een overleg, waarna de fractievoorzitters later aanschoven. Zondag zijn alle zes de kopstukken vanaf het begin bij de gesprekken betrokken. Wat er tot nu toe is besproken, blijft onduidelijk. Niemand wil de pers te woord staan.

In de bovenstaande video schetst politiek verslaggever Jeanneau van Beurden een paar mogelijke scenario's voor de toekomst van het kabinet.

Ruzie over belastingplan

De kabinetscrisis ontstond nadat D66 en CDA buiten coalitiepartner VVD om een akkoord sloten met oppositiepartijen PRO en Volt over het belastingplan. Door die afspraken verschuift een miljard euro aan belastingdruk van werkenden naar vermogenden. De VVD voelde zich door de deal "overvallen" en eiste een "fundamentele reset" van de samenwerking.

VVD-leider Yeşilgöz liet eerder weten dat de samenwerking op deze manier niet verder kan. Ze wil een andere politieke koers en opperde onder meer om een extra rechtse partij bij het kabinet te betrekken. Jetten sprak juist de hoop uit op een "serieuze doorstart" van het minderheidskabinet. Of de partijen daar tijdens het overleg van zondag overeenstemming over kunnen bereiken, is nog onzeker.