Yeşilgöz noemt minderheidskabinet 'mislukt experiment'

Het minderheidskabinet is een "mislukt experiment", zegt VVD-leider Dilan Yeşilgöz. "Op de huidige manier kunnen wij niet doorgaan."

Yeşilgöz wil een "inhoudelijke correctie" waarbij ze "schadelijke effecten voor ondernemers" wil ondervangen. Ook wil ze een "politieke correctie", omdat ze vindt dat haar coalitiegenoten CDA en D66 te vaak naar links kijken voor politieke samenwerking.

'Nog geen enkele conclusie getrokken'

Op beide vlakken is Yeşilgöz nog niet zeker dat haar wensen in vervulling gaan. "Dus ik heb nog geen enkele conclusie getrokken." Daarmee lijkt ze te suggereren dat een kabinetsval nog steeds tot de mogelijkheden behoort.

"Het is hoog opgespeeld", aldus de VVD-politica. "Dat heb ik niet gedaan." Maar niemand wil verkiezingen, voegt ze toe.

Net als premier Rob Jetten vindt Yeşilgöz dat er meer gesprekken nodig zijn. In het weekend praten de coalitiepartijen verder. "We gaan zien of we er dan uit komen."

'Zware verantwoordelijkheid om de samenwerking op te zoeken'

Ook CDA-vicepremier Bart van den Brink erkent dat de samenwerking binnen de coalitie onder spanning staat. Volgens hem hebben de gebeurtenissen rond het belastingplan en box 3 "de samenwerking onder druk gezet", vertelt hij in de onderstaande video:

0:43 Van den Brink: samenwerking onder druk door afgelopen dagen

Toch heeft hij er vertrouwen in dat de partijen eruit komen. "Want ik geloof dat als je in Nederland in het landsbestuur zit, je een zware verantwoordelijkheid draagt om de samenwerking op te zoeken." Zijn eigen vertrouwen noemt hij "ontzettend groot".