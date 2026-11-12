Jetten praat vrijdag met vicepremiers om coalitie te lijmen

De VVD wil binnen de partij bespreken hoe het verder moet met de coalitie van D66, VVD en CDA. Dat zegt fractieleider Ruben Brekelmans donderdagavond na de stemming over het belastingplan. De VVD stemde tegen het plan, nadat D66 en CDA een deal sloten met PRO en Volt. Brekelmans noemt de gang van zaken "ontluisterend".

Premier Rob Jetten gaat vrijdagochtend in gesprek met vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA). Hij zegt er "alles aan doen" om de coalitie te lijmen. Volgens Jetten vormen de drie partijen "een hele goede combinatie is voor Nederland, waarmee we een aantal dossiers los kunnen trekken". Hij noemt onder meer woningbouw en stikstof.

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte roept de VVD op om niet uit het kabinet te stappen. Hij wil samenwerken aan "een serieuze doorstart" van de coalitie. "Het belang van Nederland is vooruitgaan en dus samen blijven werken in het kabinet", zei Paternotte. Volgens hem gaat de omstreden aanpassing van het belastingplan om slechts "een paar honderd miljoen euro". "Daarom moeten we niet een jaar lang stilstand laten ontstaan."

Paternotte kent de VVD als een "partij die graag verantwoordelijkheid neemt", zegt hij. "En mijn oproep is om samen verantwoordelijkheid te nemen."

'Diepgravend gesprek nodig'

Ook CDA-leider Henri Bontenbal wil dat de VVD in het kabinet blijft. Volgens Bontenbal is daarvoor wel een "diepgravend gesprek" nodig over de samenwerking. Hij begrijpt dat de VVD teleurgesteld is en wil praten over "relaties, proces, hoe werken we samen, maar ook over de inhoud". Bontenbal wil nog altijd "een succes" maken van het minderheidskabinet.

Het belastingplan kreeg uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer, maar het is nog onzeker of er ook een meerderheid voor is in de Eerste Kamer.