Meerderheid Tweede Kamer stemt in met belastingplan, inclusief miljonairstaks

De Tweede Kamer heeft donderdagavond met een nipte meerderheid ingestemd met het belastingplan. Er stemden 76 Kamerleden voor en 74 tegen. De Partij voor de Dieren en DENK besloten toch voor het plan te stemmen. Daarmee kreeg het plan alsnog een meerderheid, ondanks dat coalitiepartij VVD zelf tegenstemde.

Bekijk in de video hierboven hoe premier Rob Jetten reageert op de crisis binnen de coalitie over het belastingplan.

De Partij voor de Dieren was eerst van plan om tegen het belastingplan te stemmen, maar veranderde van gedachten. Partijleider Christine Teunissen: "Wat we zien is totaal onverantwoord gedrag van de VVD. Dat is niet in het belang van Nederland."

Eerder op de avond werd het belastingvoorstel van PRO en Volt aangenomen. Dat amendement verschuift een belastingverhoging op arbeid naar vermogen. Zo komt er een hoger tarief in box 3 voor een vermogensrendement van meer dan 60.000 euro per jaar. Het reguliere tarief in box 3 wordt verlaagd naar 35,5 procent. Dat was oorspronkelijk 36 procent.

Ook maakt het voorstel een einde aan een belastingconstructie waarmee papieren schenkingen worden vrijgesteld van belasting. In totaal is met de aanpassing 1 miljard euro gemoeid. Daarvan moet 400 miljoen euro nog worden gevonden door fiscale voordelen te beperken.