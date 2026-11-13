Lot minderheidskabinet hangt aan zijden draadje: wat gaat de VVD doen?

Blijft het kabinet-Jetten overeind of valt het na nog geen negen maanden? Na een korte nacht komen premier Rob Jetten en de twee vicepremiers vrijdag bij elkaar om de toekomst van het minderheidskabinet te bespreken. Aanleiding is de hoogopgelopen ruzie over het belastingplan, dat donderdag werd aangenomen zonder steun van coalitiepartij VVD. Ook oppositiepartijen maken zich grote zorgen over de politieke crisis.

De spanningen ontstonden nadat D66 en CDA buiten de VVD om een deal sloten met PRO en Volt. Onderdeel daarvan is een zogenoemde miljonairsbelasting, waarmee de lasten voor vermogenden met 1 miljard euro per jaar moeten stijgen. De VVD is daar fel op tegen. Of het belastingplan ook door de Eerste Kamer komt, is nog onzeker. Bovendien is voor ruim 400 miljoen euro van de belastingverhoging nog niet precies uitgewerkt waar het geld vandaan moet komen.

In de bovenstaande video blikt politiek verslaggever Hannah Warnar vooruit op het gesprek tussen Jetten, Bontenbal en Yeşilgöz.

Oppositiepartijen vrezen dat de samenwerking tussen D66, VVD en CDA nauwelijks nog houdbaar is. SGP-leider Chris Stoffer noemt de coalitie "nog wankeler" geworden. "En het was al een wankel construct." JA21-leider Joost Eerdmans spreekt zelfs van "een coalitie zonder cement" en kan zich niet voorstellen dat de VVD in het kabinet blijft. Ook verwijt hij Jetten een gebrek aan regie. "Dit heeft hij gewoon niet goed gedaan."

Zorgen over bestuurbaarheid

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker is blij dat het belastingplan een meerderheid heeft gekregen, maar maakt zich zorgen over de gevolgen voor het kabinet. "De bestuurbaarheid van het land is er even niet goed aan toe", zegt ze. Volgens Bikker moet de VVD zelf bepalen hoe de partij met de uitkomst omgaat. "De Kamer heeft democratisch gekozen", stelt ze.

Volt-leider Laurens Dassen is juist kritisch op de VVD. Volgens hem gooit de partij "de kont tegen de krib" omdat ze niet volledig haar zin krijgt. Daarmee zou de VVD volgens hem het landsbelang uit het oog verliezen. "Als je het hebt over een goed vestigingsklimaat voor ondernemerschap, dan is juist ook stabiliteit in het bestuur belangrijk." Stoffer verwijt op zijn beurt D66 en CDA dat zij de VVD buitenspel hebben gezet. "Het is onbestaanbaar dat je zo een coalitiepartner een dolk in de rug steekt. Ik vind dat echt wel heel kwalijk."