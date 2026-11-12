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Oppositiepartijen bezorgd over toekomst kabinet na belastingruzie

Beleid

Gisteren, 22:37

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Oppositiepartijen maken zich zorgen over de toekomst van het kabinet na de ruzie over het belastingplan. De VVD stemde donderdag als enige coalitiepartij tegen het plan, nadat D66 en CDA een deal sloten met PRO en Volt. Volgens SGP-leider Chris Stoffer is de coalitie daardoor "nog wankeler" geworden. "En het was al een wankel construct."

Ook ChristenUnie-leider Mirjam Bikker maakt zich zorgen. Hoewel ze blij is dat het belastingplan een meerderheid heeft gekregen, vreest ze voor de samenwerking binnen het kabinet. "De bestuurbaarheid van het land is er even niet goed aan toe", zegt ze. Bikker hoopt dat de coalitiepartijen er samen uitkomen. "De Kamer heeft democratisch gekozen", stelt ze. Hoe de VVD daarmee omgaat, "is aan de VVD zelf."

'Coalitie zonder cement'

JA21-leider Joost Eerdmans is minder optimistisch. Hij spreekt van "een coalitie zonder cement" en kan zich niet voorstellen dat de VVD in het kabinet blijft. Volgens hem zit er vanaf het begin een fout in de samenwerking tussen D66, VVD en CDA. Ook verwijt hij premier Rob Jetten een gebrek aan regie. "Dit heeft hij gewoon niet goed gedaan."

Volt-leider Laurens Dassen haalt ondertussen uit naar de VVD. Volgens hem gooit de partij "de kont tegen de krib" omdat ze niet volledig haar zin krijgt. Daarmee schuift de VVD volgens Dassen ook het landsbelang aan de kant. "Als je het hebt over een goed vestigingsklimaat voor ondernemerschap, dan is juist ook stabiliteit in het bestuur belangrijk."

SGP-leider Stoffer is juist kritisch op D66 en CDA, die zonder de VVD een deal sloten met de linkse oppositie. Hij noemt het resultaat van het maandenlange getouwtrek "belabberd" en vindt dat het belastingplan te veel naar links is opgeschoven. "Het is onbestaanbaar dat je zo een coalitiepartner een dolk in de rug steekt. Ik vind dat echt wel heel kwalijk."

Door ANP

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