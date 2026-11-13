Kabinet-Jetten niet gevallen, coalitie praat komende dagen verder

Het kabinet-Jetten is niet gevallen na een dag vol crisisoverleg. Premier Rob Jetten wil de komende dagen "in alle rust" verder praten met de drie coalitiepartijen. "Dat gesprek is nog niet af", zei de D66-premier vrijdag. Er moeten verbeteringen komen op "inhoudelijk, politiek en persoonlijk" vlak.

Dat is het resultaat van urenlang crisisoverleg tussen premier Rob Jetten (D66) en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA). Jetten gaat zondag niet naar Sint Eustatius vanwege de "actuele politieke situatie". Dat meldt de RVD. Hij zou daarna doorreizen naar Sint Maarten, maar ook dat gaat niet door.

Vrijdagochtend gingen de drie bewindspersonen bij elkaar zitten om te praten over de politieke situatie, nadat de VVD tegen het belastingplan had gestemd. Dat deed de liberale partij nadat coalitiegenoten D66 en CDA een deal over datzelfde belastingplan hadden gesloten met PRO en Volt.

De VVD wil een 'fundamentele reset' sinds het nieuws over die deal naar buiten kwam. Wat dat precies inhoudt, is niet bekend.

Jetten: 'Niet uit te leggen'

Jetten noemt de politieke chaos rond het belastingplan "niet uit te leggen". Hij geeft mensen die niets meer begrijpen van het politieke gedoe in Den Haag "groot gelijk". "Deze overheid int elk jaar 400 miljard aan belastingen. En wij hebben ons gisteren enorm zitten doodvechten op die laatste paar miljoen", zei de premier.

Volgens Jetten dragen alle coalitiepartijen verantwoordelijkheid voor de ontstane spanningen. "Het heeft te lang geduurd en het heeft tot te veel spanningen in de coalitie geleid, dat willen we anders gaan doen."

Ondanks de onenigheid blijft het kabinet het belastingplan verdedigen in de Eerste Kamer. Dat betekent dat VVD-minister Eelco Heinen mogelijk een plan moet uitvoeren waar zijn eigen partij tegen stemde. Jetten noemt dat "een unieke situatie".