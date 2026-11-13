LIVE | Kabinet-Jetten in crisis: wachten op eerste reacties

Het crisisoverleg over de toekomst van het kabinet-Jetten duurt vrijdagmiddag nog altijd voort. Premier Rob Jetten (D66) zit sinds 11.30 uur samen met vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) om te bespreken hoe de coalitie verder moet. De reguliere ministerraad is daardoor nog niet begonnen, melden Haagse bronnen.

Zodra de bewindspersonen naar buiten komen, zijn de eerste reacties bovenaan dit artikel live te volgen.

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De spanningen binnen het minderheidskabinet liepen donderdag hoog op. D66 en CDA hielpen een voorstel van oppositiepartijen PRO en Volt aan een meerderheid in de Tweede Kamer. Daardoor gaat 1 miljard euro aan belastingverlaging naar werkenden, betaald door de lasten voor vermogenden te verhogen. De VVD is fel tegen deze aanpassing van het belastingplan.

Al de hele ochtend en middag staan journalisten wachten bij het ministerie van Algemene Zaken in de hoop meer te weten te komen over wat de VVD nu gaat doen: stappen ze uit het minderheidskabinet of blijven ze? Politiek verslaggever

VVD wil nieuwe afspraken

Volgens verschillende media wil de VVD opnieuw onderhandelen over de samenwerking binnen het kabinet. De Telegraaf schrijft op basis van bronnen binnen de partij dat de VVD een "correctie op de inhoud" en een andere "politieke balans" eist.

Volgens het AD overweegt de VVD zelfs om een rechtse partij bij de coalitie te betrekken. Of dat daadwerkelijk op tafel ligt tijdens het crisisoverleg, is niet duidelijk. Vooralsnog is onbekend wanneer de gesprekken worden afgerond en de ministerraad alsnog kan beginnen.