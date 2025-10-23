Terug

Dit kun je verwachten van Het Debat van Nederland

Vandaag, 08:00 - Update: 26 minuten geleden

Donderdagavond om 20.30 uur is het zover: politici van de grootste partijen gaan in debat tijdens Het Debat van Nederland op SBS6. Samen met betrokken Nederlanders bespreken ze actuele thema's. Het is een van de laatste debatten voor de verkiezingen op 29 oktober.

Merel Ek en Wilfred Genee leiden het debat tussen de vier partijen die bovenaan in de peilingen stonden op 9 oktober. Het is de tweede keer dat dit verkiezingsdebat op SBS6 wordt uitgezonden. Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Geert Wilders (PVV) en Dilan Yeşilgöz (VVD) doen, net als vorig jaar, weer mee. Nieuw in het debat is Henri Bontenbal (CDA), die in de peilingen stijgt.

Zelf meepraten tijdens de uitzending kan onder meer via de hashtag #debatvannl, wie weet zie je jouw reacties terug in een van de uitzendingen.

Het Debat van Nederland is het eerste verkiezingsdebat deze campagne waar Geert Wilders aan deelneemt. De andere politici zijn daar volgens politiek verslaggever Hannah Warnar blij mee: "Ze willen graag met hem in debat om hem ter verantwoording te roepen voor de afgelopen regeerperiode."

De Nederlanders die naar de studio komen, hebben zelf ervaring met de thema's die worden besproken. Zij leggen hun verhaal voor aan de lijsttrekkers, die hierover met hen én met elkaar in debat gaan.

Het debat is vanaf 20.30 uur live te volgen op SBS6 en via de website van Hart van Nederland. Na afloop bespreken Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee het debat in Vandaag Inside.

