LIVE: kijk hier Het Debat van Nederland (SBS6)

Het is een van de laatste debatten voor de verkiezingen op 29 oktober. Merel Ek en Wilfred Genee leiden het debat tussen de vier partijen die bovenaan in de peilingen stonden op 9 oktober.

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Geert Wilders (PVV) en Dilan Yeşilgöz (VVD) doen, net als vorig jaar, weer mee. Nieuw in het debat is Henri Bontenbal (CDA), die in de peilingen stijgt.

