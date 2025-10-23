LIVE: kijk hier Het Debat van Nederland (SBS6)

Terug

Vandaag, 19:09 - Update: 27 minuten geleden

In de video bovenaan is vanaf 20.30 uur live Het Debat van Nederland te volgen.

Zelf meepraten tijdens de uitzending kan onder meer via de hashtag #debatvannl. Wie weet zie je jouw reacties terug in een van de uitzendingen.

Het is een van de laatste debatten voor de verkiezingen op 29 oktober. Merel Ek en Wilfred Genee leiden het debat tussen de vier partijen die bovenaan in de peilingen stonden op 9 oktober.

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Geert Wilders (PVV) en Dilan Yeşilgöz (VVD) doen, net als vorig jaar, weer mee. Nieuw in het debat is Henri Bontenbal (CDA), die in de peilingen stijgt.

Het debat is vanaf 20.30 uur te volgen op SBS6 of in de video bovenaan.

