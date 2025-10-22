Politici klaar voor SBS-debat: 'Enorme invloed op waar kiezers naartoe gaan'

Donderdag is het zover: dan vindt Het Debat van Nederland plaats op SBS6. Deelnemers Geert Wilders, Frans Timmermans, Henri Bontenbal en Dilan Yeşilgöz zijn klaar voor één van de hoogtepunten van de verkiezingsstrijd. "De vorige keer had het SBS-debat enorme invloed op waar kiezers naartoe gingen. Dat kan deze keer weer zo zijn", stelde Frans Timmermans eerder deze maand bij Vandaag Inside.

Het Debat van Nederland belooft ook nu weer een spannend verkiezingsdebat te worden. Aan de hand van vragen uit het publiek gaan de lijsttrekkers van de vier grootste partijen, volgens de peilingwijzer van 9 oktober, met elkaar in debat. Er wordt gesproken over verschillende thema's die mede zijn bepaald door het Hart van Nederland-panel.

Dilan Yeşilgöz gaat goed nadenken over hoe zij Geert Wilders gaat aanpakken. "Alles wat Wilders nu zegt, had hij waar kunnen maken. Dus vertel maar waarom je dat niet hebt gedaan", zei de VVD-leider dinsdagavond aan de VI-tafel. De VVD-lijsttrekkers kijkt uit naar donderdag. "Het wordt een leuk debat. Ik heb er zin in!"

Blanco

Ook de PVV-leider is er klaar voor en bereidt zich op geheel eigen wijze voor. "Bij grote debatten bereid ik weleens wat voor, maar het leukste is als je blanco een debat ingaat."

Van de zomer zag Henri Bontenbal zijn partij in de lift zitten bij de zetelpeilers, ondanks dat hij een maand niet op tv was geweest. Hij grapte toen bij De Oranjezomer dat hij even had bedacht niet meer op tv te verschijnen tot aan 29 oktober. Woensdagavond schuift de CDA-voorman aan bij VI.

Het Debat van Nederland wordt gepresenteerd door Wilfred Genee en Merel Ek. Het is donderdag 23 oktober te zien vanaf 20.30 uur op SBS6.