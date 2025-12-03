Volg Hart van Nederland
Zóveel duurder wordt jouw pakketje uit China vanaf januari

Beleid

Vandaag, 23:01

Wie iets bestelt bij Chinese webshops als AliExpress, Temu of Shein, gaat daar begin volgend jaar waarschijnlijk meer voor betalen. Het kabinet wil een zogenoemde pakkettoeslag invoeren op bestellingen van buiten de Europese Unie.

De toeslag bedraagt 2 euro per productregel in een bestelling. Omdat een gemiddeld pakket drie verschillende producten bevat, stijgen de kosten zo'n 6 euro. De maatregel geldt voor pakketjes tot 150 euro, blijkt uit een conceptwetsvoorstel in handen van de NOS. Tot nu toe waren die bestellingen vrijgesteld van douanekosten.

Eerder dit jaar vertelde Arianna aan Hart van Nederland dat ze een zwangere schorpioen vond in haar pakketje uit China:

Dochter van Jacky opent pakketje uit China en vindt hoogzwangere schorpioen
2:37

Dochter van Jacky opent pakketje uit China en vindt hoogzwangere schorpioen

Dagelijks komen er rond de miljoen pakketjes van buiten de EU ons land binnen, vooral uit China. De douane kan dat niet meer aan. De vervoerders, zoals PostNL en DHL, moeten de nieuwe toeslag betalen, maar zullen die vrijwel zeker doorberekenen aan consumenten.

Raad van State buigt zich over voorstel

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State. Als die positief adviseert, bespreekt het kabinet het in de ministerraad. Ingewijden verwachten dat het plan daar zonder grote obstakels wordt goedgekeurd.

Door Redactie Hart van Nederland

