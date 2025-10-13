Goedkope Chinese camera's gekraakt: meekijken in huis kinderlijk eenvoudig

Lekker goedkoop cameraatjes scoren op populaire sites zoals Amazon of AliExpress, zodat je je huis goed kunt beveiligen. Voor nog geen 20 euro heb je er al een en ben je goed beveiligd, toch? Maar zoals alles komt ook deze zuinigheid met een prijs: de Nederlandse ethische hacker Wouter van Dongen wist binnen te dringen op de server van een grote Chinese maker van deze camera's en kon eenvoudig duizenden beelden downloaden.

Het was voor hem kinderspel en daarmee staat de privacy van miljoenen Europeanen en daarmee Nederlanders op de tocht. Of eigenlijk staat de deur wagenwijd open. Van Dongen legt uit hoe simpel hij de beveiligingen van het Chinese bedrijf Blurams kon omzeilen: "Ik heb dit in een dag op mijn zolderkamertje weten te bereiken. Een dag! Dat stelt echt niets voor. Hackers, soms ook in groepsverband, doen dit soort dingen wel vaker en zijn dan weken of maanden bezig. Maar een beginnend hacker had dit gewoon zelf kunnen vinden."

Voorbeelden van camera's die gemakkelijk zouden te hacken zijn. Beeld: Hart van Nederland

Bizarre beelden

De redactie van Hart van Nederland heeft tientallen beelden ingezien en ze liegen er niet om. Van huisdieren tot piepjonge kinderen in een bedje en van een politie-inval tot seksende stelletjes. Van Dongen heeft zo nog veel meer beelden buit weten te maken. "Mensen kopen deze spullen maar denken niet na over de gevolgen. De camera's worden ook vaak gezien als leuke speeltjes, maar stel jezelf de vraag: heb je dit wel echt nodig?" aldus de ethisch hacker.

Inmiddels heeft Van Dongen meermaals aangeklopt bij het bedrijf achter de camera's. "Ik heb één keer een antwoord terug gekregen: mijn mail was bij de verkeerde afdeling aangekomen en bovendien was het volgens hen niet belangrijk meer, want ze gaan toch over op een nieuw systeem... Nou dat zegt genoeg."

Fabrikant Blurams is gevraagd om een reactie maar op moment van schrijven is deze nog niet verschenen. Mocht de reactie op een later moment volgen, dan zal deze aan dit artikel worden toegevoegd.