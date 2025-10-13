Goedkope beveiligingscamera gescoord? Let op: mogelijk wordt er meegekeken

Spotgoedkope beveiligingscamera's van websites zoals Temu en AliExpress: het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Vaak is dat dan ook het geval. Nederlandse ethische hacker Wouter van Dongen ontdekte een gapend gat in het beveiligingsnetwerk van dergelijke camera's, waardoor onbevoegde personen makkelijk kunnen meekijken in je woonkamer of slaapkamer. Dat meldt De Telegraaf maandag.

Na slechts één dag rondsnuffelen stuitte Van Dongen al op de kwetsbaarheden in het systeem. Daarmee kreeg hij toegang tot persoonlijke beelden vanuit slaapkamers, woonkamers en kantoorruimtes op allerlei verschillende plekken in Europa.

Nietsvermoedende burgers die samen om de eettafel zitten of stellen die seks hebben in hun slaapkamer: zelfs bij een politie-inval kon Van Dongen live meekijken. Bovendien kon hij zomaar opgeslagen screenshots en videofragmenten opvragen.

Miljoenen exemplaren in omloop

Een zorgelijke zaak, vooral gezien de hoge verkoopcijfers van de gecompromitteerde beveiligingscamera's. In Europa alleen al zijn er miljoenen exemplaren van verkocht, schrijft De Telegraaf. Van Dongen kon vaststellen dat al het dataverkeer van de camera's is aangesloten op dezelfde servers in China, zonder dat de gebruiker daar iets over te zeggen heeft.

Zowel Van Dongen als de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) roept consumenten op extra alert te zijn bij de aankoop van dergelijke 'slimme' apparaten, vooral als deze worden aangeschaft via online websites van buiten de Europese Unie. Ook moeten consumenten zich niet laten misleiden door een CE-markering op het product, dit is namelijk geen officieel keurmerk en is bovendien makkelijk te vervalsen.

Met nieuwe wetgeving hoopt de EU in de toekomst de toestroom van zulke producten te beperken.