Grote zorgen om privacy Temu, dit moet je doen als app op jouw telefoon staat

Dirk Beljaarts, de minister van Economische Zaken, roept consumenten op om voorzichtig te zijn met het downloaden en gebruiken van apps en websites zoals Temu. De waarschuwing geldt ook voor het bedrijfsleven. De AIVD waarschuwde eerder al in meerdere adviezen dat de apps een verhoogd spionagerisico hebben. Wat kan je doen als de app al op je smartphone staat?

De Chinese webwinkel Temu houdt zich niet aan het consumentenrecht en moet zijn werkwijze aanpassen. Dit meldde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) afgelopen week. Temu zou nepkortingen in de webshop laten zien en een aftelklok hanteren terwijl de 'actie' ook na die tijd bestaat. Maar naast slinkse marketingtrucs, verzamelt de app ook persoonsgegevens van de appgebruikers waarbij niet te herleiden is waarom en wat er met de gegevens gebeurt.

Wat is een datalek? En hoe voorkom je dat je hiervan het slachtoffer wordt? In de video bovenaan de pagina leggen we het je uit.

'Audio opnemen en software installeren'

De werkwijze van Temu ligt al langer onder de loep. Technologie-expert Vincent Nys heeft de problemen in maart dit jaar al aangekaart bij de Belgische omroep VRT. "Vanaf dat je de app installeert vraagt hij rechten: toegang en gebruik van de camera, contacten en verbonden zijn met wifi. Er wordt zelfs toestemming gevraagd om 's nachts audio op te nemen en software te installeren.” Deze zorgen neemt minister Beljaarts serieus.

Gerard Ritsema van Eck, expert op het gebied van privacy en gegevensbescherming noemt één 100 procent veilige oplossing die appgebruikers rechtstreeks moeten toepassen: “De app direct verwijderen!” Wil je de app toch blijven gebruiken? Dan raad Gerard aan om de instellingen aan te passen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Instellingen aanpassen

Via de instellingen op je smartphone kan je aangeven welke rechten een app heeft. "Zet alle rechten uit", adviseert Ritsema Van Eck. "Ben je benieuwd naar welke persoonsgegevens de app heeft verzameld? Dit kan de consument opvragen bij het bedrijf", vervolgt hij. "Volgens de wetgeving rondom AVG moeten bedrijven inzage geven in welke gegevens zij verzamelen en kunnen uitleggen waarom. Consumenten hebben het recht om hun gegevens te laten verwijderen.”

Gegevens door Temu verwijderen

Als je een app van een webwinkel download en/of een bestelling plaatst, dan gaan gebruikers akkoord met voorwaarden. Met welke voorwaarden akkoord wordt gegaan, dat bepaalt de gebruiker vaak zelf. Een gebruiker geeft dus in principe toestemming voor het verzamelen en gebruiken van zijn of haar gegevens, zonder dat de consument vaak woord voor woord de voorwaarden heeft gelezen. Maar hoe krijg je Temu zo ver dat zij ook daadwerkelijk jouw gegevens gaan wissen? Volgens Gerard Ritsema van Eck kan dat per e-mail geregeld worden. "Je dient een inzage en/of verwijderingsverzoek per mail in te dienen bij het bedrijf. Dit moet je doen met het e-mailadres dat bij hen bekend is. Volgens de AVG-wet moeten bedrijven gehoor geven aan dit verzoek.

Gegevens naar overheid

Is bestellen bij Temu dan helemaal note done? "Dat hoeft niet, zolang je je maar bewust bent van de gebruikersvoorwaarden. In de voorwaarden van de Temu-app staat bijvoorbeeld dat de gebruiker appecteert dat de app data deelt met de overheid. Het gaat hierbij om de Chinese overheid. Onder de gebruikersgegevens vallen onder andere het woonadres, bankgegevens de locatie en het IP-adres. Of de gegevens ook daadwerkelijk gedeeld worden is niet duidelijk", vertelt Ritsema Van Eck. De privacy-expert benadrukt dat het goed is om alert te blijven op je instellingen.