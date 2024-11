'TEMU schendt privacy door telefoon 's nachts te ontgrendelen en berichten te lezen'

De Chinese webshop TEMU blijkt op meerdere vlakken de privacy van gebruikers te schenden. Volgens Radar gaat TEMU namelijk erg ver in het verzamelen van gegevens. Zo vraagt de app al toestemming om toegang te krijgen tot je camera, contacten en wifinetwerk, maar de webshop wil nog verder gaan.

TEMU zou ook de rechten willen om 's nachts je telefoon te ontgrendelen, zonder dat je erbij bent. Daarnaast wil de app toestemming om audio op te nemen, software op je telefoon te installeren, je berichten te lezen en screenshots te maken.

Technologie-expert Vincent Nys onderzocht de broncode van TEMU voor het televisieprogramma Het digitale dilemma van de Belgische VRT. Volgens hem verzamelt TEMU veel meer gegevens dan je van een webshop zou verwachten.

Wat is een datalek? En hoe voorkom je dat je hiervan het slachtoffer wordt? In de video bovenaan de pagina leggen we het je uit.

Incognitobrowser

In een reactie aan Radar laat TEMU weten dat zij geen screenshots maken. Ze geven aan dat verzamelde data niet wordt verkocht, maar wel wordt gebruikt om de app en het bestelproces te optimaliseren en personaliseren. Ze erkennen echter toegang te hebben tot bovengenoemde diensten op telefoons van gebruikers.

Radar adviseert om de TEMU-app niet te gebruiken als je iets wilt bestellen bij de webwinkel. In plaats daarvan kun je de incognitomodus van je browser op telefoon of computer gebruiken. Daarmee hoef je niet akkoord te gaan met de voorwaarden van de app. Ook waarschuwt Radar om niet in te loggen met je sociale media-accounts, omdat je daarmee toegang verleent tot deze accounts. Verder kun je in de app via Settings > Permissions instellen welke gegevens TEMU mag gebruiken.