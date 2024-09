Chinese webshops populairder dan ooit bij Nederlandse consument

Een houder voor je scheermes, een 14-delige ramenwasset, een reinigingsborstel voor je jaloezieën of een superhandige groenteschiller met vijf verschillende opties: zomaar een greep uit de tienduizenden artikelen die niemand echt nodig heeft, maar wel te koop zijn op grote Chinese webshops zoals Temu en Shein. De opmars van Chinese webwinkels in Nederland gaat in rap tempo. In de eerste zes maanden van dit jaar kochten Nederlanders maar liefst 6 miljoen keer iets via Chinese platforms als Shein en Temu. Dat blijkt uit cijfers van Thuiswinkel.org.

Dat is een stijging van maar liefst 68 procent vergeleken met dezelfde periode in 2022. De lage prijzen lokken veel Nederlanders, vooral voor kleding, tuinartikelen en interieurspullen.

De laatste paar jaar schieten webshops als paddenstoelen uit de grond, en niet allemaal leveren wat ze online beloven:

Volgens Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org, zet deze trend zich al langer door, maar is de groei nu opvallend versneld. “We zien al langer een stijging in onlineaankopen en bestedingen bij Chinese webshops door Nederlandse consumenten. Deze groei versnelt ook”, zegt Ten Ham. Vorig jaar was de stijging nog 16 procent, maar dit jaar is de groei explosief.

De snelle groei van platforms als Temu en Shein is deels te danken aan hun sterke aanwezigheid op sociale media en het gebruik van influencers om consumenten te bereiken. Tegelijkertijd krijgen ze kritiek vanwege hun extreem lage prijzen, wat zorgen oproept over duurzaamheid en overconsumptie.

Uitgaven aan Chinese webshops flink lager

Ondanks de grote aantallen aankopen, geven Nederlandse klanten gemiddeld minder geld uit bij Chinese webshops dan bij Nederlandse winkels. Waar de gemiddelde aankoop in een Chinese webshop zo’n 41 euro kost, ligt dat bedrag bij Nederlandse webshops op 101 euro. Het totale bedrag dat Nederlanders online uitgaven aan buitenlandse webwinkels steeg met 16 procent naar 2,3 miljard euro in de eerste helft van het jaar.

Tegelijkertijd daalde het aantal aankopen bij Nederlandse webshops met 2 procent, hoewel het totaal uitgegeven bedrag wel licht steeg. Vooral schoenen en etenswaren werden minder vaak online gekocht, terwijl kaartjes voor evenementen juist in trek waren.