Waarschuwing voor shoppen bij Chinese webwinkels: ‘Je neemt een gok’

Kleding die er in het echt totaal anders uitziet dan op het plaatje of powerbanks die spontaan in de fik vliegen als je ze te lang oplaadt. Zomaar twee voorbeelden van miskopen bij Chinese webshops die Europese klanten duur komen te staan. Shoppers hopen geld te besparen, maar het oude Nederlandse gezegde ‘goedkoop is duurkoop’ blijkt in China eerder regel dan uitzondering.

Chinese webwinkels schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. En met torenhoge kortingen weten ze zelfs nuchtere Hollanders te verleiden. Maar daar zit een flinke adder onder het gras. Volgens Sjaak Drinkenburg van juridisch dienstverlener DAS kiezen consumenten massaal voor dit soort goedkope producten: "Maar de veiligheid en kwaliteit schieten vaak tekort. Bij schade of gebreken is het lastig om je recht te halen bij Chinese verkopers. Bij problemen staan consumenten vaak met lege handen."

Nederlanders shoppen flink online, en vooral Chinese webshops profiteren daar stevig van mee. In de onderstaande video vertellen mensen waarom ze vaak uitkomen bij platforms als Shein, AliExpress of Temu:

2:27 Nederlanders halen vaak kleding uit China: 'Veel voor weinig'

Groot probleem

Drinkenburg waarschuwt ook voor juridische risico’s: "Consumenten kunnen bij gebreken of schade soms naar de Nederlandse rechter stappen. Dit werkt alleen als de Chinese verkoper zich actief richt op de Nederlandse markt, bijvoorbeeld met een Nederlandstalige website." Maar zelfs dan loert er een groot probleem: "Een Nederlands vonnis moet in China worden uitgevoerd, en dat is voor een gewone consument vrijwel onmogelijk."

De juridisch expert adviseert daarom om eerst goed onderzoek te doen voor je iets bestelt. "Consumenten moeten zich beter verdiepen in de risico’s van aankopen uit China. Het vergelijken van prijzen en reviews voorkomt teleurstellingen achteraf. Wie toch kiest voor Chinese producten neemt een gok."

En als die gok verkeerd uitpakt? "Bij een defect product of schade blijft de consument vaak met de kosten zitten. Het aankoopbedrag ben je dan gewoon kwijt."