TikTok, AliExpress, Temu: welke apps staan op de zwarte lijst van de overheid?

De app van de Chinese online retailer Temu blijkt niet alleen je camera en contacten te willen gebruiken, ook zou het je telefoon 's nachts willen ontgrendelen en berichten willen lezen, zo stelde Radar vorige maand. Het kabinet raadt mensen aan goed na te denken voor ze deze app gebruiken, maar de rijksoverheid verbiedt de Temu-app in principe nog niet aan ambtenaren. Welke apps staan wel op de zwarte lijst? Je leest het hieronder.

In principe zijn Nederlanders vrij om apps op hun telefoon te installeren die ze willen, al kan de overheid wel advies geven over in hoeverre dat handig is. Voor zakelijke telefoons die door ambtenaren gebruikt worden is dat anders. De Nederlandse overheid en enkele lagere overheden hebben sinds vorig jaar meerdere apps verboden om op je zakelijke telefoon als ambtenaar te hebben. Dat zijn bijvoorbeeld apps die afkomstig zijn uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland, zoals China, Rusland, Iran en Noord-Korea, aldus het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Verboden apps

TikTok, de populaire video-app uit China, is een van de meest besproken apps op de landelijke zwarte lijst. De Chinese wetgeving die bedrijven verplicht om gegevens te delen met de overheid zorgt voor grote zorgen in Den Haag. Daarnaast zijn sinds vorig jaar ook enkele andere Chinese apps verboden om op zakelijke telefoons van de rijksoverheid te hebben, zoals die van webwinkel AliExpress, berichtenapp WeChat en video-app CapCut.

De Russische FaceApp, enkele jaren geleden enorm populair omdat je via een foto jezelf ouder, jonger, of anders eruit kon laten zien, staat ook op de zwarte lijst. Ook de app van het Russische sociale medium VKontakte is verboden. Verder staan ook de Iraanse communicatie-apps iGap en Mobogram op de zwarte lijst, net als de in Noord-Korea ontwikkelde apps Fastfire en FastSpy.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is dit verbod nodig om gevoelige informatie te beschermen tegen spionage. Ambtenaren mogen enkel apps gebruiken die goedgekeurd zijn en voldoen aan strikte beveiligingseisen.

Amsterdam

Naast het landelijke beleid heeft ook de gemeente Amsterdam eerder dit jaar een lijst opgesteld met aanvullende apps die ambtenaren niet mogen gebruiken. Het gaat hier onder meer om het populaire Telegram, de Russische berichtendienst. Verder verbiedt Amsterdam het de ambtenaren van de gemeente wel om de app van de webshop Temu op hun zakelijke telefoons te hebben, net als de apps van webshops Shein en Pinduoduo. Ook de VPN-diensten ExpressVPN en TurboVPN staan bij de gemeente op deze zwarte lijst, social mediaplatform Lemon8, UC Browser en de app SHAREit, waarmee bestanden gedeeld kunnen worden.