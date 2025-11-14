Bestel je bij Shein of Aliexpress? Dan ga je vanaf 2026 meer betalen

Bestel je weleens iets bij een Chinese webshop? Vanaf 2026 ga je daar waarschijnlijk meer voor betalen. Europese ministers van Financiën hebben donderdag in Brussel afgesproken dat consumenten vanaf begin dat jaar ook invoerrechten moeten betalen op bestellingen onder de 150 euro.

De huidige vrijstelling voor goedkope pakketjes verdwijnt dus twee jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Volgens Brussel is dat nodig om Europese bedrijven te beschermen tegen de stortvloed aan goedkope producten van platforms als Shein, Temu en Alibaba.

Eerder dit jaar vertelde Arianna aan Hart van Nederland dat ze een zwangere schorpioen vond in haar pakketje:

2:37 Dochter van Jacky opent pakketje uit China en vindt hoogzwangere schorpioen

Eerlijke concurrentie

De Europese Commissie noemt het besluit een "sterk signaal" om eerlijke concurrentie te waarborgen. Vooral in Nederland is de douane de enorme stroom pakketjes nauwelijks meer de baas.

De invoerheffing verschilt straks per product. Voor textiel zal een tarief van zo'n 10 procent gaan gelden. De verwachting is dat de meeste bestellingen daardoor net wat duurder worden.

Zorgen om veiligheid

Er zijn al langer zorgen over de veiligheid van producten uit Chinese webshops. In speelgoed en cosmetica worden regelmatig giftige stoffen gevonden, of onderdelen die niet voldoen aan Europese regels.

In Nederland zorgt de maatregel niet alleen voor strengere controles, maar ook voor extra inkomsten. Een deel van de heffingen blijft namelijk in de Nederlandse schatkist, en de douane krijgt meer middelen om toezicht te houden.