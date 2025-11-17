O jee: 'Helft speelgoed van buitenlandse sites onveilig'

Meer dan de helft van onderzocht speelgoed van buitenlandse websites als AliExpress, Shein, Temu en Wish is onveilig en vormt een risico op verstikking. Dit meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De warenautoriteit testte in een laboratorium 66 stuks speelgoed op technische veiligheid.

Het gaat om speelgoed voor baby's en kleine kinderen, zoals rammelaars en knuffels, houten speelgoed, speelgoed met magneten en projectielspeelgoed, bijvoorbeeld pistolen met balletjes, zuignappen of schijven. 35 van de 66 stuks speelgoed vormen volgens de NVWA een "ernstig veiligheidsrisico". Kleine onderdelen en magneten die makkelijk los kunnen komen, losse balletjes en lange koorden zorgen voor verstikkingsgevaar.

Bacteriën en schimmels

Ook onderzocht de NVWA 26 stuks speelgoed op de aanwezigheid van bacteriën en schimmels. In de vloeistof van negen verschillende knijpballen werd een besmetting gevonden. Volgens de NVWA zorgt ook dit voor een veiligheidsrisico, maar alleen als het kind in contact komt met de besmette vloeistof, bijvoorbeeld omdat de knijpbal kapotgaat.

De NVWA stelt niet effectief te kunnen optreden tegen aanbieders van buiten de EU. Verkoopplatforms zijn volgens de warenautoriteit vaak alleen een tussenpersoon voor een groot aantal lastig traceerbare aanbieders. Ook worden producten vaak verkocht zonder informatie over de fabrikant. Daardoor is het moeilijk te achterhalen wie de autoriteit kan aanspreken. Wel heeft de NVWA de websites gevraagd de onveilige artikelen te verwijderen en worden de resultaten van het onderzoek gedeeld met andere EU-lidstaten en de Europese Commissie.