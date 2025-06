VVD sluit deur voor samenwerking met PVV

De VVD zal geen coalitie meer vormen met de PVV van Geert Wilders. Dat verklaart partijleider Dilan Yesilgöz in een interview met De Telegraaf. Ze noemt hem een "onbetrouwbare partner". "Dit land heeft volwassen leiderschap nodig. We gaan niet meer met hem samenwerken,” stelt Yesilgöz.

Na de recente val van het kabinet-Schoof heeft Yesilgöz enkele dagen genomen om met partijgenoten van de VVD in gesprek te gaan over de toekomst. “Niemand vond dat Wilders een nieuwe kans verdiende,” aldus de partijleider. Binnen de partij heerst volgens haar vooral boosheid en teleurstelling over de manier waarop Wilders het kabinet heeft laten vallen.

Wilders reageerde maandagavond via X op de uitspraken van Yesilgöz. Hij vindt dat de VVD hiermee kiest voor GroenLinks-PvdA en "Nederland kapot zal maken". Volgens de PVV'er zal dit leiden tot “nog meer asielzoekers en islam”.

'Land heeft volwassen leiderschap nodig'

In een toelichting laat Yesilgöz weten dat Wilders opnieuw heeft laten zien niet te willen of kunnen regeren. “Ons land heeft volwassen leiderschap nodig in een moeilijke tijd,” verklaarde ze. “Meer dan ooit is er behoefte aan een stabiel rechts-liberaal kabinet, en dat kan alleen zonder Geert Wilders. Zonder de PVV.”

Het was Yeşilgöz die twee jaar geleden na de val van het kabinet Rutte-IV de deur openzette naar een mogelijke coalitie met de PVV. Haar voorganger Mark Rutte wilde niet meer regeren met Wilders nadat die het eerste kabinet van Rutte in 2012 had laten vallen.

'Politiek experiment'

Binnen de VVD brak deze week ook direct weer discussie los over de samenwerking met Wilders. "Dit politieke experiment heeft officieel gefaald", liet de jongerenpartij JOVD weten. Ook oud-leider Ed Nijpels riep opnieuw op te stoppen met de PVV, net als oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas.

Yeşilgöz zegt geen spijt te hebben van de samenwerking met Wilders.

