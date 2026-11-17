De fractie van de VVD in de Eerste Kamer gaat voor het belastingplan van het kabinet stemmen. Dat bevestigt een woordvoerder van de partij. Met de steun van de VVD lijkt het belastingplan het straks in de senaat zo goed als zeker te halen.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer stemde nog tegen, nadat D66 en CDA een plan van PRO en Volt voor hogere lasten op vermogen aan het belastingplan hadden toegevoegd. VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Tanja Klip-Martin vertelde aan RTL Nieuws dat haar partij voor zal stemmen. Ze wijst erop dat de Kamer vooral moet letten op 'de zorgvuldigheid van de wetgeving'.

Hogere belasting op vermogen

Naast het belastingplan werd eerder ook het belastingvoorstel van PRO en Volt aangenomen. Dat amendement verschuift een belastingverhoging op arbeid naar vermogen. Zo komt er een hoger tarief in box 3 voor een vermogensrendement van meer dan 60.000 euro per jaar. Het reguliere tarief in box 3 wordt verlaagd naar 35,5 procent. Dat was oorspronkelijk 36 procent.

Ook maakt het voorstel een einde aan een belastingconstructie waarmee papieren schenkingen worden vrijgesteld van belasting. In totaal is met de aanpassing 1 miljard euro gemoeid. Daarvan moet 400 miljoen euro nog worden gevonden door fiscale voordelen te beperken.

Dagen van politieke crisis

Dit alles komt na een politieke crisis in Den Haag. Aanleiding is de hoogopgelopen ruzie over het belastingplan, dat donderdag werd aangenomen zonder steun van coalitiepartij VVD. Na dagen van overleg maakten de coalitiepartijen maandag bekend dat het vertrouwen tussen de drie partijen is hersteld.

Ook gaat vicevoorzitter van de Raad van State Sybrand Buma onderzoeken hoe het minderheidskabinet goed kan samenwerken met de Tweede Kamer.

Tijdens een persconferentie dinsdag gaven de coalitiepartijen aan dat ze samen met de Tweede Kamer "structurele afspraken maken over het financiële raamwerk voor besluitvorming over begrotingen en belastingen en over de procedurele spelregels".

Tijdens de persconferentie over de herstelde verhoudingen binnen de coalitie liep de spanning tussen premier Jetten en onze politiek verslaggever even op. Bekijk het in de video hierboven.