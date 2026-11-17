Minister van Financiën Eelco Heinen geeft aan dat hij appjes tussen hem en DENK-Kamerlid Doğukan Ergin over het belastingplan niet heeft verwijderd. Dat vertelt hij tegen Hart van Nederland, voordat hij in de auto stapt naar een debat in de Eerste Kamer.

Zondag bracht RTL nog screenshots van dat appgesprek naar buiten, waarop te zien is dat die appjes wel zijn verwijderd. RTL kreeg de appjes in handen van DENK, waaruit blijkt dat de VVD, voorafgaand aan de cruciale stemmingen over moties en amendementen rond het belastingplan, heeft geprobeerd oppositiepartij DENK aan hun kant te krijgen. D66 en CDA deden dat andersom bij de partij. Heinen: "Ik heb ze wel bewaard, dat kan ik laten zien. Ze zijn netjes gearchiveerd."

'Middels screenshots'

Het ministerie verantwoordt het zo: “De berichten zijn bewaard middels screenshots. Daarmee is gehandeld conform de geldende regels. Bij verzoeken tot inzage zal volledige transparantie worden betracht.”

Dit volstaat juridisch net aan. De appjes in het gesprek met het Denk-kamerlid zijn wel daadwerkelijk verwijderd, zoals we zagen in de berichtgeving van RTL.