Structurelere afspraken, hoop en minder discussies: het zijn de drie termen die de persconferentie van dinsdagochtend van minister-president Rob Jetten en zijn vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) misschien wel het beste samenvatten. Na dagenlange, stevige gesprekken gaven zij eindelijk toelichting over hoe het vertrouwen hersteld moet zijn tussen de partijen, en met name wat in de toekomst anders moet.

Na een statement van de heer Jetten wordt het vragenvuur geopend aan de drie. Of met name de twee, want Van den Brink krijgt pas aan het einde zijn eerste en enige vraag. De focus ligt duidelijk op de premier en Yeşilgöz. Jetten wil samen met de Tweede Kamer "structurele afspraken maken over het financiële raamwerk voor besluitvorming over begrotingen en belastingen en over de procedurele spelregels".

Het moet anders, aldus Jetten. "Minder Haags gedoe en interne discussie, meer rust en duidelijkheid."

Fundamentele stap

Yeşilgöz heeft "vertrouwen en hoop" in het proces dat de coalitie gaat volgen, onder leiding van Sybrand Buma. Ze wilde een "inhoudelijke en politieke correctie" tussen de coalitiepartijen. Die correctie is er niet, erkent Yeşilgöz.

"Maar dit is wel echt een fundamentele stap die we met elkaar zetten," zegt ze, doelend op de gesprekken. "Daar zit voor ons de stap naar herstel van die balans voor ons, ons drieën."

Onderbroken

De woorden die Yeşilgöz riep na de crisis klinken veel terug. Zij noemde het minderheidskabinet een mislukt experiment. Politiek verslaggever Jeanneau van Beurden vroeg daarom ook aan de vicepremier of zij de woorden 'mislukt experiment' terugneemt, of dat die nog boven de markt hangen. “Allebei niet. Ik heb het vrijdag gezegd. Maar ik heb de afgelopen drie dagen met deze heren in een kamer gezeten om dit te doorgronden."

Daarna krijgt Van Beurden het even aan de stok met de premier als hij zijn laatste vraag wil stellen. Jetten is bezig antwoord te geven, als hij wordt onderbroken. "Wilt u antwoord op uw vraag? Als u antwoorden wilt, kunt u ons wel laten uitpraten. U heeft er bij de vicepremier ook al drie keer doorheen gepraat."

Bekijk bovenstaande video om de onderbreking te zien.