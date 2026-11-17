Premier Rob Jetten en zijn vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) hebben dinsdagochtend een persconferentie gegeven, na de extra ingelaste ministerraad. Dit komt na een dagenlang crisisberaad over "het vervolg van de koers van het kabinet en op de samenwerking tussen kabinet en parlement".

Het vertrouwen tussen de drie coalitiepartijen was flink beschadigd nadat de VVD tegen het belastingplan stemde, omdat D66 en CDA met linkse oppositiepartijen een deal hadden gesloten over het belastingplan.

Na meerdere dagen praten werd maandagavond bekend dat ze met elkaar verder gaan en het vertrouwen is hersteld. Hoe dat eruit gaat zien, dat moet nog bekend worden.

Lees hieronder de punten terug die zijn besproken tijdens de persconferentie.

10.30: Vicepremier Van den Brink krijgt ook een vraag

Je zou het bijna vergeten, maar vicepremier Bart van den Brink is er ook nog. Na een half uur wachten krijgt ook hij een vraag. Dat leidt tot wat gelach en ontspanning in de persconferentieruimte. "Wat zegt het dat u nog geen vragen heeft gehad?", wordt er gevraagd. "Een coalitie bestaat uit drie partijen en iedere partij heeft zijn eigen rol", geeft Van den Brink aan.

"We laten zien dat we het goede willen voor Nederland. Mensen mogen meer van ons verwachten. Het vergt hard werken en doorzettingsvermogen. Het CDA heeft nu goede afspraken gemaakt met deze partijen", wijzend naar Jetten (D66) en Yeşilgöz (VVD).

10.28: Misschien meer deals met Pro

Yeşilgöz sluit niet uit dat het kabinet in de toekomst alsnog inhoudelijke deals zal sluiten met Pro. “Het zal me altijd gaan over de inhoud. Op inhoudelijk dossiers zijn we over rechts en over links gegaan. Op het moment dat ik met een partij in de Kamer afspraken kan maken over hoe werken meer zal lonen, kijk ik niet naar de kleur van de partij.”

Wel voegt ze toe, doelend op de belastingdeal die D66 en CDA sloten met Pro en Volt: “Als een partij zegt dat het alleen maar kan door de belasting te verhogen, wordt het ingewikkeld. Als je te vaak een bepaalde afslag neemt waardoor je je ambities uit het oog verliest, dan moet je kijken hoe je de balans er weer in krijgt.”

10.25: Wennen aan minderheidskabinet

Dat Sybrand Buma nu van stal wordt gehaald om op korte termijn in te springen in de crisis, wordt door sommigen gezien als 'premier Jetten heeft hulp nodig bij zijn rol'.

"Ik zie dat niet zo: we schamen ons niet dat we Buma vragen. Een minderheidskabinet is nieuw, daar moet iedereen aan wennen. Er is behoefte om daar lessen uit te trekken."

10.15: 'Wil hopen dat we dit kunnen fixen'

Politiek verslaggever Jeanneau van Beurden is aanwezig bij de persconferentie. Hij vraagt aan vicepremier Yeşilgöz of zij de woorden ‘mislukt experiment’ terugneemt, of dat die nog boven de markt hangen. “Allebei niet. Ik heb het vrijdag gezegd. Maar ik heb de afgelopen drie dagen met deze heren in een kamer gezeten om dit te doorgronden."

"Die drie dagen zijn niet voor niets geweest. Wij schetsen u nu het pad waar het beter kan. Ik wil hoopvol zijn dat we op deze manier een probleem kunnen fixen.” Of er nu een partij bij moet komen zodat er wel een meerderheid wordt gevormd in de coalitie, daar laat ze zich niet over uit. "We schetsen nu het pad hoe we dat gaan doen."

10.11: Jetten trekt boetekleed aan

Premier Jetten trekt het boetekleed aan. "Ik trek het mezelf aan: ik ben te optimistisch geweest in hoe makkelijk een brede steun te organiseren viel in de Kamer met de partijen. Ik ben te lief geweest." Op de vraag of hij meer de regie moet pakken, zegt hij explicietere keuzes te gaan maken om tot een meerderheid te komen.

10.09: Yeşilgöz over het experiment

Dilan Yeşilgöz gaf eerder aan dat het minderheidskabinet-experiment niet is geslaagd. In de persconferentie wordt daar meerdere keren naar gevraagd. "Het is niet opeens nu geslaagd. Het is niet goed gegaan, maar we gaan kijken hoe we nu wel tot meerderheden komen", geeft ze aan.

"Ik heb vertrouwen op het proces dat we met de heer Buma ingaan. En dan zullen we zien wat daar uitkomt en hoe we daarmee omgaan.” Een ‘relevante politieke interventie’, noemt Yeşilgöz de gesprekken met Buma.

10.07: 'Ik ben niet tevreden'

Op de vraag hoe Rob Jetten door kan met het kabinet na de uitspraak van Dilan Yesilgöz (VVD) dat een mislukt experiment zou zijn, zegt hij: “Ik ben ook niet tevreden met hoe het is gegaan. U bent getuige geweest van Haags gedoe. We hebben er allemaal onze eigen woorden voor gebruikt. We hebben de tijd genomen om het heel rustig met elkaar te bespreken. De weg vooruit is belangrijk, onder andere door dit onder begeleiding van de heer Buma te bespreken.”

10.05: Ondernemers gaan ondersteund worden

Rob Jetten geeft daarnaast aan dat er voor ondernemers een speciaal MKB-pakket gaat komen. Hierin gaan ondernemers ondersteund worden in investeringen. Hoe dit vormgegeven gaat worden, gaat de komende tijd uitgewerkt worden door een speciale 'taskforce'.

10.00: Premier Jetten begint met een statement

"We hebben het geduld van Nederland op de proef gesteld", begint de premier bij de persconferentie. "We moeten dit anders aanpakken." Dat er lessen zijn geleerd is duidelijk en de partijen willen daarin doorpakken. Minder interne discussies zijn nodig, net als meer duidelijkheid. Sybrand Buma wordt ingevlogen om uit te zoeken hoe ze dit kunnen vormgeven, zodat de onderhandelingen structureler verlopen om de ambities van het coalitie waar te maken.

"We zijn het aan Nederland verplicht de schouders eronder te zetten."