Stroomnet nu écht vol: geen nieuwe aansluitingen in regio Utrecht

In een deel van de provincie Utrecht kunnen burgers en bedrijven vanaf juli geen nieuwe of zwaardere stroomaansluiting krijgen. Aanvragen komen dan op een wachtlijst te staan, tot er weer ruimte is op het stroomnet. Dat heeft staatssecretaris Jo-Annes de Bat van Klimaat en Groene Groei bekendgemaakt na een overleg met betrokken netbeheerders en provincies. Wanneer er wel weer nieuwe aansluitingen mogelijk zijn, is nog niet te zeggen.

De stop geldt voor een regio tussen de driehoek van Breukelen, Driebergen en Vianen. "De ultieme oplossing is het uitbreiden van hoogspanningsstations in Breukelen en Utrecht-Noord", legt de staatssecretaris uit. In vier andere gebieden in Flevoland, Gelderland en Utrecht hebben de verantwoordelijke bedrijven en overheden weten te voorkomen dat daar zo'n aansluitpauze moet komen.

Peter Vos, eigenaar van cafetaria ’t Vosje in Rosmalen, kon na de verhuizing van zijn zaak naar een toekomstgericht pand niet worden aangesloten op het stroomnet. Bekijk zijn verhaal:

Dit is voor het eerst dat er écht geen ruimte op het net meer is. In de regio Utrecht kunnen ook bestaande huizen geen zwaardere aansluiting krijgen. Die is vaak nodig voor bijvoorbeeld een inductiekookplaat, laadpaal voor de deur of zonnepanelen op het dak.

'Te oud'

Het netwerk aan kabels dat elektriciteit naar huizen en bedrijven brengt, is volgens TenneT 'simpelweg te oud' om de pieken in het stroomverbruik aan te kunnen. Het bijbouwen van nieuwe hoogspanningsstations duurt naar verwachting jaren.

Dit is een belemmering voor de woningbouw, omdat nieuwe wijken niet kunnen worden aangesloten op het stroomnet. Voor de bouw van 35.000 huizen in de regio Utrecht is nog wel een oplossing gevonden, vertelt Utrechtse gedeputeerde Huib van Essen. Een ander groot woningbouwproject in Utrecht, waar 60.000 woningen moeten komen, wordt naar verwachting niet geraakt. Dat is vooral omdat die bouw pas na 2030 begint, verduidelijkte Van Essen.