Steeds meer zonnepaneelbezitters balen: zo haal je er tóch meer uit

Steeds meer zonnepaneelbezitters hebben spijt van hun investering, bleek afgelopen woensdag. Ongeveer één op de vijf Nederlanders met zonnepanelen had achteraf liever een andere keuze gemaakt. Maar hoe haal je toch het maximale uit de aanschaf van zonnepanelen?

Het wordt steeds belangrijker om zoveel mogelijk stroom van je zonnepanelen zelf te verbruiken, in plaats van terug te leveren aan het stroomnet. Volgens Vereniging Eigen Huis gebruiken de meeste huishoudens nu maar een klein deel van hun zelf opgewekte zonnestroom. Zonnepanelen wekken vooral rond het middaguur veel stroom op, terwijl veel mensen dan niet thuis zijn maar op hun werk.

Boer William uit Beemte Broekland zit gevangen in zijn eigen stroomnet. Hij kocht een half miljoen zonnepanelen voor zijn bedrijf en woning, maar nu zit hij al tijden opgescheept met negatieve stroomprijzen:

Het zelf verbruiken van opgewekte stroom is extra belangrijk geworden omdat energieleveranciers inmiddels terugleverkosten rekenen. Vaak geldt: hoe meer je teruglevert, hoe hoger de kosten. Door je eigen stroom zoveel mogelijk direct te gebruiken, kun je die kosten beperken.

Salderingsregeling

Daarnaast wordt de salderingsregeling afgeschaft in 2027. Met deze regeling mag je de stroom die je teruglevert, wegstrepen tegen de stroom die je afneemt. Vanaf dat moment kan dat niet meer en wordt het dus nóg belangrijker om je eigen stroomverbruik goed af te stemmen op je zonnepanelen.

Er zijn verschillende manieren om je eigen stroomverbruik te verhogen. Het begint met inzicht: wanneer wekken je panelen stroom op en wanneer verbruik je die? Vereniging Eigen Huis geeft hierover meerdere praktische tips.

Huishoudelijke apparaten

Een eenvoudige manier is om huishoudelijke apparaten zoals de wasmachine, vaatwasser of droger vooral overdag aan te zetten. Dan wekken zonnepanelen meestal de meeste stroom op. Veel apparaten hebben tegenwoordig een timer of zijn op afstand te bedienen, waardoor je het gebruik makkelijk kunt plannen. Bij een wasmachine is vooral het startmoment belangrijk, omdat het apparaat dan de meeste stroom verbruikt.

Omdat apparaten steeds zuiniger zijn geworden, is het effect wel beperkt. Toch helpt het om ze overdag aan te zetten. Het is daarbij slim om apparaten na elkaar te laten draaien. Zet je ze tegelijk aan, dan verbruik je mogelijk meer stroom dan je op dat moment opwekt.

Airco

Ook een airco kan helpen om meer zonnestroom zelf te gebruiken. Juist op warme, zonnige dagen wekken zonnepanelen veel stroom op, precies wanneer de airco nodig is. Het is wel belangrijk om de airco alleen aan te zetten als de zon schijnt, want ’s nachts gebruik je alsnog stroom van het net.

Toch is het niet de bedoeling om apparaten extra te gebruiken alleen om stroom ‘kwijt’ te raken. Bijvoorbeeld een droger aanzetten terwijl je normaal de was op een rek laat drogen, is vanuit milieuoogpunt niet verstandig. Dan verbruik je onnodig groene stroom, die door iemand anders gebruikt kan worden.

Elektrische auto

Wie een elektrische auto heeft met een eigen laadpaal, kan het eigen stroomverbruik flink verhogen door overdag te laden. Veel auto’s en laadpalen hebben slimme functies waarmee het laden automatisch wordt afgestemd op de beschikbare zonnestroom. Volgens Vereniging Eigen Huis biedt een elektrische auto op dit moment de meeste mogelijkheden om aanzienlijk meer zonnestroom zelf te gebruiken.

Andere opties zijn een thuisbatterij of een warmtepomp. Met een thuisbatterij kun je stroom opslaan voor later gebruik, maar die systemen zijn nog duur en vaak snel vol. Daardoor lever je alsnog veel stroom terug aan het net. Ook een warmtepomp kan helpen.

Plaatsing van zonnepanelen

Ben je van plan zonnepanelen aan te schaffen, dan is de plaatsing belangrijk. Je kunt overwegen om panelen op het oosten of westen te leggen. De totale opbrengst is dan wel iets lager dan bij panelen op het zuiden, maar je wekt de stroom meer gespreid op: in de ochtend en aan het eind van de middag. Dat sluit vaak beter aan op het moment waarop je thuis stroom verbruikt.