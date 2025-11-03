Massaclaim om terugleverkosten zonne-energie

De terugleverkosten voor te veel opgewekte stroom via zonnepanelen zijn mogelijk tegen de regels. Claimorganisatie Claimer.nl is daar zelfs van overtuigd en is een massaclaim gestart tegen de energiemaatschappijen. Jurist Roelof de Nekker van de organisatie won al drie individuele zaken op dit gebied en vraagt consumenten zich nu te melden voor een gezamenlijke zaak.

"Met de terugleverboete omzeilen de energieleveranciers de wet. Daarin is vastgelegd dat energiemaatschappijen een 'redelijke vergoeding' moeten betalen voor teruggeleverde stroom. Vanaf 2027 dient die vergoeding 50 procent van het leveringstarief te zijn. Door de terugleverkosten is die vergoeding nu per saldo nul of negatief", meldt Claimer.nl.

Volgens de organisatie was energieleverancier Vandebron in 2023 de eerste die terugleverkosten invoerde. Inmiddels hanteren alle maatschappijen kosten voor de te veel opgewekte zonne-energie.

'Voorkomen onmogelijk'

Energie-Nederland ziet terugleverkosten als een logische ontwikkeling gezien "de spectaculaire groei" van zonnepanelen bij kleinverbruikers. "Zo worden ze ook door de ACM erkend. De kosten daar neerleggen waar ze worden veroorzaakt zorgt voor een eerlijker energiesysteem en draagt uiteindelijk bij aan een betaalbare energierekening voor heel Nederland", stelt de brancheorganisatie.

Zou je dat niet doen, dan worden de kosten verdeeld over alle huishoudens en daardoor betalen ook mensen zonder zonnepanelen mee, zegt Energie-Nederland. "Terugleverkosten stimuleren huishoudens om zoveel mogelijk opgewekte zonne-energie direct te gebruiken of op te slaan."

Vereniging Eigen Huis wees er onlangs echter op dat het vrijwel onmogelijk is voor zonnepaneelbezitters om te voorkomen dat ze elektriciteit terugleveren.